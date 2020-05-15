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南投縣府下周一解禁各出入口 民眾自我做好防疫
因應新冠肺炎疫情趨緩，南投縣各項防疫管制陸續鬆綁，縣長林明溱表示，下周一起縣府各出入口重新開放，但雖然放寬防疫管制，主要是希望讓民眾生活慢慢回復正常，在疫情未全面消失前，個人仍得做好防疫工作。
縣府指出，南投縣府大樓自3月13日起實施出入管制，在大門設立體溫檢測站，員工民眾進出必須量額溫、戴口罩及實名登記才放行，並管制貨運及外送人員皆管制在門外交貨，4月初更加裝壓克力隔板及紅外線熱像儀，降低府內員工與民眾接觸，並由影像判定體溫，若超過34度就進行額溫槍二次量溫。
超過2個月全面管制洽公人員進出，除限制單一出入口，要求民眾配戴口罩、量體溫，更採全數實名制登記，甚至為免民眾登記排隊，甚至升級使用掃QR code登記服務，出示完成畫面即可進入。
林明溱並說，新冠肺炎爆發迄今，位於台灣中心的南投縣，超前部署，從限制活動到陸續鬆綁，南投守住了社區，守住了淨土，可是抗疫還沒全面結束，呼籲民眾力行「新生活運動」，見面拱手不握手，勤洗手、公共場所戴口罩，維持良好的衛生習慣。
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