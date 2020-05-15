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彰化縣紓困金已核定612件 王惠美：6都以外跑第一

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美術（右1)由彰化市長林世賢（右2)陪同，到彰化市公所了解擴大急難紓困業務辦理情形，同時發放紓困現金給民眾。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美術（右1)由彰化市長林世賢（右2)陪同，到彰化市公所了解擴大急難紓困業務辦理情形，同時發放紓困現金給民眾。記者劉明岩／攝影

各鄉鎮市公所正忙著辦理擴大急難紓困業務，彰化縣長王惠美今天上午由彰化市長林世賢陪同，到彰化市公所慰勞基層人員辛勞，王惠美強調，從本月6日開始受理時，民眾大多不曉得如何申辦，且中央原規劃的電腦登打系統很慢，經縣府與公所逐步克服，至14日止已核定612件、638萬5千元，為6都以外最快，盼經辦人員要用同理心，遵照中央「從寬、從簡、從速」原則加快審核速度，及早紓解弱勢鄉親生活困境。

國民黨籍的王惠美甚少踏進由民進黨執政的彰化市公所，但今天為著公所人員忙於辦理擴大急難紓困業務，特別前往了解處理狀況，並慰問承辦人員，彰化市長林世賢則全程作陪，王惠美說，因為大家不分黨派共同努力，才能夠有今天這樣的成果。

彰化市公所今天上午依然湧現排隊人潮，等著1萬元申請急難紓困，市長林世賢看到鄉親在大熱天，排隊來申請，表達歉意，林世賢說，這段期間公所基層的工作人員非常辛勞，每天都加班到8、9點、假日也要來加班，但是為了民眾權益，公務人員願意犧牲時間，也呼籲中央政府應該給予基層工作人員加班費

林世賢表示，中央應該將申請流程予以e化升級成2.0版，整個社會課的同仁都全力處理紓困審核業務，也排擠到其他社會課例行性的業務，時值報稅時期，從網路報稅的資料就可以知道到底是誰需要紓困金，這些e化應該由中央統一辦理，再由地方執行。

王惠美說，因新冠肺炎疫情影響，許多鄉親的生活都受到衝擊，政府開始發放1萬元的紓困金，但因申請過程繁瑣，配套措施也不很完善，很多鄉親都不清楚是否符合申請資格，加上最初電腦系統1小時內只能輸入2至3人的資料，因此造成許多混亂，縣府社會處與積極中央溝通，精進電腦的功能，加上所有縣府以及公所同仁的努力，才逐步克服。

縣府指出，5月7日起，縣府也調派社會處同仁、原派駐公所之國民年金服務員及志工們，全力支援各鄉鎮市公所受理案件，協助向民眾說明及解釋，希望民眾申請時，除了攜帶身分證外，儘量檢附證明文件，以利公所承辦加速審核， 也提醒申請紓困民眾，切結書務必照實填寫，倘有造假情形，屆時除須繳回紓困金外，還可能面臨相關法律責任。申請要件及所須檢附文件請見縣府社會處急難紓困專區：http://social.chcg.gov.tw/07other/other01_con.asp?topsn=714&data_id=21329

彰化縣長王惠美術（右2)由彰化市長林世賢（右3)陪同，到彰化市公所了解擴大急難紓困業務辦理情形，並慰問承辦人員。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美術（右2)由彰化市長林世賢（右3)陪同，到彰化市公所了解擴大急難紓困業務辦理情形，並慰問承辦人員。記者劉明岩／攝影

王惠美 加班費

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