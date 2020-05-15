火災痛失至親 彰化女童林相辰淚水畫繪本回報社會關懷

「…那一天，從二樓跳下來。我更明白，只有努力撐一支長篙，不斷地向前，前面的青草才會更青。」2020總統教育獎彰化縣得獎學童林相辰8歲遭遇火災，不但身受重傷，也痛失母親和弟弟，學校師長和社福團體一路鼓勵和陪伴，她用兩年時間把自己的故事畫成繪本，寫下令人動容的話語，表達感恩和提醒社會大眾用火安全。

林相辰106年暑假和父母回台中市外公、外婆的家，因廚房失火造成嚴重火災，她和母親、弟弟身陷火海，母親抱著她並且說：「想活命，就要跳。」林相辰不敢從二樓往下跳，母親推她跳下樓再回頭救弟弟，可惜為時已晚。這段可怕往事深烙林相辰心底，起初畫繪本，她邊哭邊畫，繪畫療育心靈，現在不哭了，能笑著、說著復健好痛好痛，謝謝陽光基金會、華山基金會協助她參與各項活動，走出身心治療的重創期。

校長陳福順表示，今年校內主任會報討論後，認為林相辰已經逐漸走出來，能和他人分享自己成長經驗，雖然過程辛苦而且充滿悲傷，但這些經歷可以鼓勵更多小朋友和成人，才提報角逐總統教育獎，林相辰得獎不僅是她堅強度過人生逆境的軌跡，也肯定了學校輔導團隊；得獎之後，林相辰還有漫長復健之路要走，每半年開刀讓皮膚與肌肉、骨骼生長，相富辛苦。

2020總統教育獎彰化縣提報五名國中小學生，全數得獎，被譽為「全壘打」，除了林相辰，其餘得獎人包括田尾國中吳炳燊、竹塘國中莊子瑋、三潭國小盧柏鈞、北斗國小賴辰彥。