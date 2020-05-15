快訊

帝國之終：《末代皇帝》裡溥儀與紫禁城的「家國意象」

新內閣／陳時中留任衛福部長繼續抗疫 許銘春、陳吉仲續任

火災痛失至親 彰化女童林相辰淚水畫繪本回報社會關懷

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣中正國小學童林相辰獲得2020總統教育獎，校長陳福順（右二）和輔導主任吳麗蘭（左二）從她受傷之後全程關懷，師長資料組長陳博瑜（右）、總務主任洪仁松（左）也從旁照顧。記者簡慧珍／攝影
彰化縣中正國小學童林相辰獲得2020總統教育獎，校長陳福順（右二）和輔導主任吳麗蘭（左二）從她受傷之後全程關懷，師長資料組長陳博瑜（右）、總務主任洪仁松（左）也從旁照顧。記者簡慧珍／攝影

「…那一天，從二樓跳下來。我更明白，只有努力撐一支長篙，不斷地向前，前面的青草才會更青。」2020總統教育獎彰化縣得獎學童林相辰8歲遭遇火災，不但身受重傷，也痛失母親和弟弟，學校師長和社福團體一路鼓勵和陪伴，她用兩年時間把自己的故事畫成繪本，寫下令人動容的話語，表達感恩和提醒社會大眾用火安全。

林相辰106年暑假和父母回台中市外公、外婆的家，因廚房失火造成嚴重火災，她和母親、弟弟身陷火海，母親抱著她並且說：「想活命，就要跳。」林相辰不敢從二樓往下跳，母親推她跳下樓再回頭救弟弟，可惜為時已晚。這段可怕往事深烙林相辰心底，起初畫繪本，她邊哭邊畫，繪畫療育心靈，現在不哭了，能笑著、說著復健好痛好痛，謝謝陽光基金會、華山基金會協助她參與各項活動，走出身心治療的重創期。

校長陳福順表示，今年校內主任會報討論後，認為林相辰已經逐漸走出來，能和他人分享自己成長經驗，雖然過程辛苦而且充滿悲傷，但這些經歷可以鼓勵更多小朋友和成人，才提報角逐總統教育獎，林相辰得獎不僅是她堅強度過人生逆境的軌跡，也肯定了學校輔導團隊；得獎之後，林相辰還有漫長復健之路要走，每半年開刀讓皮膚與肌肉、骨骼生長，相富辛苦。

2020總統教育獎彰化縣提報五名國中小學生，全數得獎，被譽為「全壘打」，除了林相辰，其餘得獎人包括田尾國中吳炳燊、竹塘國中莊子瑋、三潭國小盧柏鈞、北斗國小賴辰彥。

復健 火災

延伸閱讀

火警受信總機訊號遠端監控 擬成立第三方代管中心

8字訣助你逃離火場！若無處逃…切記3要3不

彰化產地上午用7個大西瓜祈願 下午果真7天0確診

俄專治新冠醫院 4天2起火災釀6死…都是這個出問題

相關新聞

南投縣府衡量疫情增1出口 暫停彈性上班及異地辦公

南投縣府原定自18日起門禁全面鬆綁出入口，但下午考量到國內疫情尚未完全解除，只增加1處側門入口，方便民眾進出洽公，縣府強...

大安媽祖文化園區露曙光 附帶條件市府須改主題內容

台中市政府在這次議會定期會提案，請議會同意「大安媽祖園文化園區」動用預算興建媽祖雕像。多位民進黨議員認為，市府不要挑起信...

影／台中樹下乘涼變排排站路邊奇景？里長說原因

台中市烏日區西埧里茄冬公香火鼎盛，樹下常有里民聚集。溪埧里長陳南雄說，茄冬公前方的溪福路280巷，因路幅狹窄，常有大貨車...

南投斷指少年引感慨 林明溱清查清寒學生家庭送慰助金

上周目睹國姓鄉北山國中徐同學遭逢意外的處境，清寒孝順的行為，不僅令縣長林明溱感慨萬分，要求教育處立即設置救助金方案，上午...

影／全台最奇廟！食果子拜樹頭台中老茄苳樹下拜猿母

閩南語俗謂諺「食果子拜樹頭」，台中市烏日區西埧里老茄苳樹從根系萌生第二代木 ，形成母子樹，樹上有20多種其他樹種寄生，當...

建置電子輓聯 以後輓聯不用再送彰化市殯儀館

為落實綠色環保殯葬理念，彰化市立殯儀館已全面完成電子輓聯建置，市長林世賢說，透過電子輓聯開放式平台，民眾只要在殯儀館網站...

夢想成為烘焙師 台中特教劉俊祥獲總統教育獎

台中特教學校學生劉俊祥是台東原住民，今年他獲得高中組總統教育獎。劉俊祥家中有5個小孩，他排行老大，幼時歷經父親家暴，母親...

南投縣府下周一解禁各出入口 民眾自我做好防疫

因應新冠肺炎疫情趨緩，南投縣各項防疫管制陸續鬆綁，縣長林明溱表示，下周一起縣府各出入口重新開放，但雖然放寬防疫管制，主要...

彰化縣紓困金已核定612件 王惠美：6都以外跑第一

各鄉鎮市公所正忙著辦理擴大急難紓困業務，彰化縣長王惠美今天上午由彰化市長林世賢陪同，到彰化市公所慰勞基層人員辛勞，王惠美...

火災痛失至親 彰化女童林相辰淚水畫繪本回報社會關懷

「…那一天，從二樓跳下來。我更明白，只有努力撐一支長篙，不斷地向前，前面的青草才會更青。」2020總統教育獎彰化縣得獎學...

國中會考南投考場防疫部署 發燒考生有備用試場應試

國中會考將於明天登場，南投縣教育處上午針對考場防疫實施情形，前往中興高中進行實地勘察，處長陸正威表示，確保考場防疫措施是...

基督教團體在台中市議會靜坐 反對公預算購買媽祖雕像

台灣基督教台中分會等團體約200人上午到台中市議會前靜坐陳情，反對台中市府以公部門預算購置大安媽祖文化園區的媽祖雕像，現...

熱門新聞

新北封閉場館將開放 侯友宜：保持社交距離戶外可不戴口罩

台灣東部空域無飛機？中科院試射「無限高」飛彈

影／99歲老醫師看診到人生盡頭 總統今告別式頒褒揚令

化腐朽為神奇！烈嶼青年陳家揚把頹敗老屋改造成旅店

記得儲水！桃園楊梅、新屋逾2萬戶25日停水23小時

影／謝春梅行醫至99歲辭世 蔡英文頒褒揚令：絕無僅有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。