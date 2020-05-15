國中會考南投考場防疫部署 發燒考生有備用試場應試

國中會考將於明天登場，南投縣教育處上午針對考場防疫實施情形，前往中興高中進行實地勘察，處長陸正威表示，確保考場防疫措施是所家長所關注的重點，各考場入口都有配置遠紅外線熱像儀，同時規定所有人員進入考場必須量體溫、戴口罩外，針對體溫偏高考生，將將引導「備用試場」應試，讓家長、師生安心。

南投縣近來疫情相對穩定，但面對國中會考即將登場，縣教育處仍不敢馬虎，處長陸正威上午更巡視南投考場的防疫情形，上午在中興高中現場逐一檢視各項防疫部署安排，強調目前南投縣所有考區皆已消毒，各考場都有配置遠紅外線熱像儀，規定所有人員進入考場必須戴口罩，並配合量測體溫，額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度，需進行第二次量測。

陸正威指出，當天如確認考生有發燒情況，將引導考生至「備用試場」應試外；並表示目前每間考場將會同時開啟冷氣及門窗，並增配前後門的立扇，以維持通風，讓家長放心，考生安心。