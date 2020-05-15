聽新聞
test
0:00 / 0:00
基督教團體在台中市議會靜坐 反對公預算購買媽祖雕像
台灣基督教台中分會等團體約200人上午到台中市議會前靜坐陳情，反對台中市府以公部門預算購置大安媽祖文化園區的媽祖雕像，現場並進行連署。台灣基督教台中分會表示，不是反對大安發展，而希望不要獨厚某些宗教，應將園改為「藝文休閒娛樂生態園區」，同樣能造福地方。
台中市府提案要將目前「只有基座、沒有雕像」的大安區媽祖文化園區完成，今天在議會進行一讀審查；之前專案報告時，已有地方里長前往陳情，希望盡快購置媽雕像完成建設，今天由台灣基督教台中分會等團體到議會靜坐陳情，
基督教團體指出，原本就說好媽祖神像由募款完成，為何現又由政府出資？對比附近已有大甲鎮瀾宮文化中心，空間性質與大安的媽祖園區類似，鎮瀾宮文化中心目前文史圖書資料齊全，卻仍乏問津，未來大安媽祖園區如何有商機？難道不會淪為蚊子館？
基督教團體也表示，此建設案以宗教觀光為名，建在濱海沈積砂土之上，未來造神像要克服海邊鹽分問題，會付出很大的建築與維護成本，且沿海冬季風沙大不戶外休閒旅遊，認為若以公部門預算應著重在大安海濱園區、匠師的故鄉、大安水蓑衣和白鷺鷥林等連結，才可能引遊客造訪。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言