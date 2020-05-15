基督教團體在台中市議會靜坐 反對公預算購買媽祖雕像

台灣基督教台中分會等團體約200人上午到台中市議會前靜坐陳情，反對台中市府以公部門預算購置大安媽祖文化園區的媽祖雕像，現場並進行連署。台灣基督教台中分會表示，不是反對大安發展，而希望不要獨厚某些宗教，應將園改為「藝文休閒娛樂生態園區」，同樣能造福地方。

台中市府提案要將目前「只有基座、沒有雕像」的大安區媽祖文化園區完成，今天在議會進行一讀審查；之前專案報告時，已有地方里長前往陳情，希望盡快購置媽雕像完成建設，今天由台灣基督教台中分會等團體到議會靜坐陳情，

基督教團體指出，原本就說好媽祖神像由募款完成，為何現又由政府出資？對比附近已有大甲鎮瀾宮文化中心，空間性質與大安的媽祖園區類似，鎮瀾宮文化中心目前文史圖書資料齊全，卻仍乏問津，未來大安媽祖園區如何有商機？難道不會淪為蚊子館？