台中這一區房市首購大案雲集 520檔期推案不受疫情影響

台中建商看好大肚山黃金科技走廊龐大就業機會，鎖定新興重劃區與商圈推案，其中南屯區嶺東特區吸引富宇、豐邑、麗寶等建商插旗，其中近700戶大案「富宇世界花園」近期因應520檔期公開銷售，銷售達3成，不受疫情影響。

台中擁有大肚山黃金科技走廊長60公里、完整的產業聚落，加上政府推動智慧產業，智慧製造試營運場域的自行車、航太、工具機零組件、三C產品等8條產線，吸引國際大廠進駐，是台灣重要的兆元產業。

鄉林不動產研究室表示，大肚山黃金科技走廊帶進龐大就業機會，持續吸引人口移居，在市區精華地稀缺下，建商紛紛鎖定新興重劃區與商圈附近、重大交通建設沿線推案。

鄉林集團董事長賴正鎰分析，雖然新冠肺炎疫情尚未解除，但民眾已慢慢信心回穩，近年房市自住買盤當道，房屋老舊醞釀換屋需求，加上科技廠員工首購需求，他對台中房市深富信心，今年擴編土地開發部門人員，持續在台中推新案。

台中推案熱區前二名分別為南屯、北屯，其中南屯區嶺東特區目前有麗寶「微笑城市」一期、二期，豐邑「菁科城」，以及富宇「世界花園」 等都是大面積開發，預估總推案數逾2600戶。

「富宇世界花園」代銷業者、萬群地產總經理謝坤成說，南屯區擁有一快（74號快速道）、二高（國道一號、國道三號）、三鐵（台鐵、捷運、高鐵）特區），交通便利，尤其嶺東特區因鄰近大肚山黃金科技走廊，受中科、精科等科技廠、機械廠員工青睬，為首購市場兵家必爭之地。