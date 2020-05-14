協助花農行銷 農糧署推火鶴花香祈福 8廟響應

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（左三）等人昨拿著火鶴花代香，向大甲媽祈求董事長顏清標盡早恢復健康。記者游振昇／攝影

疫情影響台灣花卉外銷，農委會與台中市府合作在宮廟推動「以台灣火鶴花香祈福」，客製化火鶴花禮盒及專屬祈福卡，搭配各寺廟平安御守、祈福品，希望火鶴花成為寺廟祈福用花卉，增加銷路。

包括台北木柵指南宮、台中樂成宮、大甲鎮瀾宮、外埔三清總道院、豐原慈濟宮、台中松竹寺、潭水觀音亭和台中萬春宮等8家廟宇加入；信徒可以花卉搭配祈福卡向神明祭拜祝壽，每份需向寺廟網站預定，或中華郵政商城網路訂購，每份約500、600元，祭拜禮成可將鮮花供奉於寺廟，或帶回家祈求闔家平安。

農糧署長胡忠一說，台灣花卉1年產值165億，出口66億，4成市場是國外，最大銷量到日本，但今年因疫情影響，國內花卉銷路大減；台灣火鶴花協會理事長李基來也說，近日台灣火鶴花試圖外銷日本「試水溫」，但價格低，1支火鶴花原本可賣100日幣，現只剩50元，運費也提高，希望與寺廟合作帶動居家用花。

台灣火鶴花全年開花，品種花色多樣化，易包裝、耐貯運、瓶插期長、品質優且花型獨特；農糧署表示，火鶴花造型宛如一心型花瓣，被宗教界評為誠敬的最佳表象，才與台北、台中廟宇合作推廣，增加花農銷路。