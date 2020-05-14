快訊

震撼！台積電正式宣布 赴美亞利桑那州投資設廠

下周二起梅雨季最強鋒面到 吳德榮：大量降水劇烈天氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

協助花農行銷 農糧署推火鶴花香祈福 8廟響應

聯合報 / 記者游振昇／台中報導
農糧署昨天在大甲鎮瀾宫舉辦花卉產業振興，用火鶴花代替香祈福。記者游振昇／攝影
農糧署昨天在大甲鎮瀾宫舉辦花卉產業振興，用火鶴花代替香祈福。記者游振昇／攝影

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（左三）等人昨拿著火鶴花代香，向大甲媽祈求董事長顏清標盡早恢復健康。記者游振昇／攝影
鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（左三）等人昨拿著火鶴花代香，向大甲媽祈求董事長顏清標盡早恢復健康。記者游振昇／攝影

疫情影響台灣花卉外銷，農委會與台中市府合作在宮廟推動「以台灣火鶴花香祈福」，客製化火鶴花禮盒及專屬祈福卡，搭配各寺廟平安御守、祈福品，希望火鶴花成為寺廟祈福用花卉，增加銷路。

包括台北木柵指南宮、台中樂成宮、大甲鎮瀾宮、外埔三清總道院、豐原慈濟宮、台中松竹寺、潭水觀音亭和台中萬春宮等8家廟宇加入；信徒可以花卉搭配祈福卡向神明祭拜祝壽，每份需向寺廟網站預定，或中華郵政商城網路訂購，每份約500、600元，祭拜禮成可將鮮花供奉於寺廟，或帶回家祈求闔家平安。

農糧署長胡忠一說，台灣花卉1年產值165億，出口66億，4成市場是國外，最大銷量到日本，但今年因疫情影響，國內花卉銷路大減；台灣火鶴花協會理事長李基來也說，近日台灣火鶴花試圖外銷日本「試水溫」，但價格低，1支火鶴花原本可賣100日幣，現只剩50元，運費也提高，希望與寺廟合作帶動居家用花。

台灣火鶴花全年開花，品種花色多樣化，易包裝、耐貯運、瓶插期長、品質優且花型獨特；農糧署表示，火鶴花造型宛如一心型花瓣，被宗教界評為誠敬的最佳表象，才與台北、台中廟宇合作推廣，增加花農銷路。

火鶴花 疫情 日本

延伸閱讀

影／農糧署找8家宫廟推火鶴花代香拜神 祈福花香助花農

中部米包8特色粽 員林農會開賣

影／農糧署員林農會推特色粽 健康紅藜、地瓜都入粽

512國際護師節 台南各界送5120株火鶴祝福護理人員

相關新聞

穿越青春40年！救國團經典復刻 走過就「無所不能」

紀念中橫公路開通一甲子，當年救國團經典營隊「中橫健行隊」也推出復刻版，挑戰從東勢走到梨山、太魯閣峽谷，重溫「走過中橫，無所不能」的時代青年必經之路。當年也曾風靡一時的曲冰拓荒活動隊等各類營隊活動，近年紛紛復活，伴隨經典重現，四、五、六年級生的青春回憶也湧上心頭。

巷內美食／護理師轉行 顧客的解憂咖啡館

台中市南區東興路柳川河畔的「喝咖啡」咖啡館，是家讓人放鬆、悠閒的社區咖啡館；老闆吳羽玄熱情、愛分享，原擔任護理師20年，7年前轉換跑道創業，把客人當老朋友分享咖啡、生活點滴，很有人情味，顧客形容這是一家「解憂咖啡館」。

13年800次嘉獎 蛙人刑警陳建友獲全國模範警察

彰化縣警察局刑警大隊偵3隊偵查佐陳建友獲選為今年全國模範警察，他是海龍蛙兵退伍，體能好，從警13年已累計800次嘉獎，曾獲警政署署長頒發「緝毒楷模」；這是彰化縣警局刑大連續第4年有員警獲此殊榮，更難得的是偵3隊包辦了3 次，警界罕見。

供餐不共餐！南投社區關懷據點恢復運作

南投縣的防疫管制陸續鬆綁，上周已放寬10家醫院加護及安寧病房訪客，縣府宣布5月15日起，縣內112個社區照顧關懷據點重啟健康促進活動，但維持供餐不共餐原則，讓長輩們打包飯盒回去。

遇颱風豪雨 台中大里草湖防災公園變儲水池

面對氣候變異，常發生致災性，台中市興建首座複合型防汛公園「大里草湖防災公園」昨天啟用，公園總面積約0.7公頃，市府花1億4千萬元打造成兼具滯洪與遊憩功能，除有公園，也可解決當地長年的水災。

后里新森林園區 延續花博意象

台中世界花卉博覽會去年4月24日落幕，延續花博綠色生態永續精神，台中市都發局提出保留后里森林園區相關花博建設、珍貴老樹計畫案，前天都市計畫委員會審議通過規劃為公園用地，變更完成將成為創新生態休閒場域、后里地區最大的都市開放空間。

新聞眼／政府意氣之爭 別拿地方建設開刀

從生煤自治條例撤銷部分條文，到國家漫畫博物館臨時換地點不設台中，中央與台中市府屢屢不同調；只是中央與地方機關之爭，若拿地方建設「開刀」，不僅影響市民福址，更易引發民眾反感。

文化部棄置國漫館 中市續溝通 新聞局籲履行預算MOU意向書

中台灣電影中心與國家漫畫博物館合建案原本將在今年底完工，前天突然遭文化部「棄置」將另覓地點。台中市新聞局表達遺憾並呼籲文化部履行預算MOU意向書。國民黨議員李中說，電影中心因林佳龍要增加漫畫館延宕，現在又跳票，等於留一個「爛尾樓」給台中市；議員黃健豪批中央：「一個好的政策遇到政治就轉彎。」

協助花農行銷 農糧署推火鶴花香祈福 8廟響應

疫情影響台灣花卉外銷，農委會與台中市府合作在宮廟推動「以台灣火鶴花香祈福」，客製化火鶴花禮盒及專屬祈福卡，搭配各寺廟平安御守、祈福品，希望火鶴花成為寺廟祈福用花卉，增加銷路。

防疫酒精1.1萬瓶 草屯鎮發送給弱勢長者

防疫不忘關懷弱勢家庭及70歲以上長者，草屯龍德廟因獲慈善團體防疫酒精一批，經草屯鎮公所協助購買噴瓶分裝1萬1000瓶後，...

台中市疫情緩和 盧秀燕宣布聯合洽公區取消

新冠肺炎疫情趨緩，台中市長盧秀燕今宣布，市府所屬機關18日起解禁，取消聯合洽公區，市民可直接到原洽公場所洽公。全市的國民...

國漫館改地方？中市府府批文化部「棄置」

文化部原與台中市府簽合作案要設在台中的「國家漫畫博物館」，昨晚雙方協商，文化部突然發聲明表示中台灣電影中心空間不符需求，要另覓地點；中市府今早痛責這種「棄置行為」讓人遺憾，呼籲文化部履行預算與MOU，勿讓廣大的漫畫迷失望。

熱門新聞

鴻海退休副總徒步3千公里 捐百萬回饋雲林縣故鄉

「羅馬競技生死鬥」吹進中央大學 大學生熱血響應

稻江停辦！校長洪大安鞠躬道歉 校長：敵不過少子化

首條直通觀霧觀光公車線 台灣好行觀霧線年底開通

台灣「珍珠芒果」你聽過？ 意外熱銷竟是美麗的錯誤

桃園紓困金受理100件僅核發8件 鄭文燦要各公所再加速

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。