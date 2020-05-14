疫情衝擊農產銷售 盧秀燕化身超級推銷員直播行銷

疫情衝擊農產品銷售，台中市長盧秀燕今日化身超級推銷員，與中信兄弟啦啦隊長小安及高人氣隊員峮峮，透過線上直播，推廣台中在地西瓜、茂谷柑、紅龍果等製成的冰棒、雪花冰及優格義式冰淇淋，吸引許多網友觀看，超過1.5萬次觀看數。

「台中冰果是夏天最佳消暑秘方！」盧秀燕表示，夏天天氣熱，自然會想到要吃冰。此次農業局與台中在地業者開發茂谷柑雪花冰，及紅龍果優格義式冰淇淋，也與知名冰棒品牌春一枝聯名推出台中茂谷柑冰棒。

盧也如數家珍台中在地水果，請民眾認明選購。她說，台中水果精緻高級，像是海線砂質土壤特別適合西瓜、花生、地瓜等農特產生長，特別是今年雨水較少、西瓜香甜，銷量特別好。此外，她也推薦茂谷柑等柑橘類、梨子、甜桃、紅龍果及荔枝等水果。

農業局指出，台中5月份當季鮮果有西瓜、甜桃及梨子，西瓜以龍井、大肚、清水及大安為主要產區，品種是黃肉的小玉西瓜，口感香脆多汁帶「沙甜」。每年4至5月則是平地甜桃成熟時刻，產區有新社、東勢、太平等地區，品種主要有「紅玉」、「福利美」、「春豐」等品種。