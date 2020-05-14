中橫通車一甲子 橋梁名紀念謝晉元事蹟

中橫公路通車一甲子，位於台8線78公里處的晉元橋，傳頌著抗日時，死守四行倉庫謝晉元團長的事蹟，一名抗日民族英雄，一座連結兩地的橋梁，在不同時空，有了故事的連結。

公路總局谷關工務段今天表示，中橫公路是台灣第一條串聯東部與西部的公路系統，也是一條充滿故事的公路，不論是在人物、橋隧乃至於沿路風景，皆隱含了滿滿的故事。

谷關工務段指出，謝晉元出生1905年4月26日，盧溝橋事變為中日戰事拉開序幕，淞滬會戰爆發後，故總統蔣介石下令50萬國軍退出上海戰場，命謝晉元所帶領的軍團續留閘北作戰，負責掩護大軍撤退，著名的死守四行倉庫戰役展開。

谷關工務段指出，若無謝晉元等抗日英雄奮勇抗敵，換取大部隊撤退時間，成了對日戰役勝利關鍵因素之一，便無日後台灣脫離日本殖民的結果。

因此，在台8線上將橋梁取名晉元橋，便是讓謝晉元的事蹟，不僅透過歷史書籍流傳，更在常民生活中，扮演著守護橋梁、連結兩地的角色。

「晉元橋」興建於1960年，曾因土石流導致橋梁中斷，佳陽部落對外交通僅能靠臨時便道，公路總局重新規劃，施工改建，民國99年竣工通車，新的晉元橋讓佳陽、梨山之間道路更安全。