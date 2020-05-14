昔以追分成功車票聞名 追分車站破損將整修

台中海線追分火車站，因「追分－成功」車票聞名，現在卻出現屋頂漏水、牆壁脫落、白蟻蛀蝕等問題，文化部文資處今天同意補助，台鐵則說將展開整修，保留木造車站風格。

位於台中市大肚區的追分火車站，興建於1922年，為台鐵海線5個木造車站中最大的車站，也是市定古蹟，過去因「追分-成功」車票聞名，元旦時吸引許多鐵道迷排隊購買。但因車站站體多處破損，民進黨籍台中市議員陳世凱今天邀集相關單位會勘。

陳世凱表示，追分車站站體結構受破壞，屋簷下方木板破損脫落，局部雨淋板變形、起翹，壁面粉刷層受潮凹凸不平，局部剝落，軌道側的鐵製天溝也有破洞、部分木構白蟻蛀蝕嚴重，甚至有電線裸露問題。

陳世凱憂心，站體破損恐導致民眾在搭車時遭遇不必要風險。他要求相關單位儘速評估辦理修復計畫，期許在追分車站百年落成時，賦予全新風貌。

文化部文化資產局組長張祐創表示，針對追分車站修復再利用補遺計畫和修復計畫所需經費，文資局均會給予補助。台中市政府文化局文資處處長李智富表示，追分車站是市定古蹟，當然期望保存完整性，也期許相關單位儘速修復。

台鐵表示，會積極配合辦理，希望在追分車站滿百歲前修復完成。