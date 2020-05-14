防疫酒精1.1萬瓶 草屯鎮發送給弱勢長者

防疫不忘關懷弱勢家庭及70歲以上長者，草屯龍德廟因獲慈善團體防疫酒精一批，經草屯鎮公所協助購買噴瓶分裝1萬1000瓶後，今天全面發送給長者及弱勢家庭防疫使用，以降低新冠肺炎社區傳播風險，鎮長簡景賢說，台灣雖然已多天零確診，但防護工作仍不能馬虎，需要持續守護關懷鎮內弱勢家庭。

龍德廟表示，很高興收到慈善團體捐贈酒精，因而與鎮公所一起來進行防疫工作，並將此事稟報主神保生大帝，酒精有經過主神保生大帝加持，希望能守護草屯鎮長者健康，一同挺過疫情。