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防疫酒精1.1萬瓶 草屯鎮發送給弱勢長者
防疫不忘關懷弱勢家庭及70歲以上長者，草屯龍德廟因獲慈善團體防疫酒精一批，經草屯鎮公所協助購買噴瓶分裝1萬1000瓶後，今天全面發送給長者及弱勢家庭防疫使用，以降低新冠肺炎社區傳播風險，鎮長簡景賢說，台灣雖然已多天零確診，但防護工作仍不能馬虎，需要持續守護關懷鎮內弱勢家庭。
龍德廟表示，很高興收到慈善團體捐贈酒精，因而與鎮公所一起來進行防疫工作，並將此事稟報主神保生大帝，酒精有經過主神保生大帝加持，希望能守護草屯鎮長者健康，一同挺過疫情。
草屯鎮長簡景賢說，努力防範疫情以來，特別加強照護鎮內高齡長者防疫力，同時感謝廟方提供酒精，基於共同防疫考量，因此共同出資購買100毫升的分裝噴霧小瓶，盛裝75%防疫酒精1萬1000瓶，針對全鎮各里70歲以上長者，以及關懷鎮內的弱勢家庭，全面一起攜手防疫。
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