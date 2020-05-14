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台中市疫情緩和 盧秀燕宣布聯合洽公區取消
新冠肺炎疫情趨緩，台中市長盧秀燕今宣布，市府所屬機關18日起解禁，取消聯合洽公區，市民可直接到原洽公場所洽公。全市的國民運動中心16日起取消「一周一閉」制，一周7天都開放使用。
在此之前，台中市已逐步宣布開放許多場所，包括16、17日起開放民眾假日進入校園運動；親子館19日開始恢復活動、親職教育，但入館組數減半；全市411處社區照顧關懷據點恢復「健康促進活動」，但不共餐，仍維持送餐或盒餐等，分階段讓市民恢復正常生活。
盧秀燕是上午到大里主持草湖防災公園完工啟用典禮時做以上表示。她同時說，原規定民眾進入台中市各公務機關均須在規範的特定場域洽公，18日起開放民眾可以直接到原洽公場所洽公，但門口測量體溫、酒精消毒、實名制仍持續進行。
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