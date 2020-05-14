彰化產地上午用7個大西瓜祈願 下午果真7天0確診

彰化縣福興鄉出產西瓜有名，每年都有西瓜節促銷，今年則因雨量少，西瓜減產，又遇上新冠肺炎疫情，停辦西瓜節，瓜農抱怨影響銷路，彰化縣副縣長洪榮章今天上午代表縣長王惠美前往福興促銷西瓜，與鄉長蔣煙燈等人捧著7個大西瓜，希望能如願維持台灣7天0確診，果真下午中央流行疫情指揮中心宣布台灣連7天維持0確診。

彰化縣議會議員黃俊源今天在縣議會總質詢時，也詢問農業處長邱奕志如何協助福興瓜農，邱奕志說，縣府5月11日會同台中區農業改良場及農糧署、福興鄉公所四方會勘後，確實是因為今年雨量比較少，產量稍微有下降，但農糧署表示因為不是天然災害，而是因為雨量少，雖然全國產量減少20%，但並不是沒有生產，因此無法適用天然災害救助辦法。

邱奕志說，新冠肺炎持續第6天零確診，加上母親節假期下來，西瓜從每公斤8元到今天為14元，縣府與農糧署持續在監控每公斤西瓜7元，如果價格掉到7元以下，就代表沒有符合成本，也因應萬一西瓜價格低落時，將啟動西瓜加工，補助加工商1公斤1元的收購。

邱奕志說，彰化縣預計收購500噸做西瓜汁，而目前的餐廳也慢慢回籠，西瓜的價格也明顯都有上升，縣府也會持續監測價格，如果價格再低落下去，會向縣長報告，並再來啟動相關應變措施，協助瓜農。