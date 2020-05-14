台中全市運動中心及市府洽公 將逐步解禁

中央社 / 記者郝雪卿台中14日電

國內疫情趨緩，台中市盧秀燕今天宣布，全市國民運動中心16日起恢復1週7天營運，而市民到市府各機關洽公，也將從18日起解禁，可直接前往各局處洽公。

新冠肺炎疫情穩定，台中市政府繼宣布社區關懷據點恢復「健康促進活動」、親子館開放、校園假日開放民眾進入後，盧秀燕今天出席「大里草湖防災公園」完工啟用典禮時，再宣布，全市國民運動中心及市府洽公也將逐步解禁。

為降低疫情風險，盧秀燕表示，市府4月1日起針對台中市國民運動中心及港區運動公園實施「1週1閉」防疫政策，展開全館空間及設施深度消毒。因應疫情趨穩，市府與公衛專家研議後，決議從16日起恢復1週7天營運，但仍持續勤加消毒，維護民眾健康。

市民到市府各機關洽公方面，盧秀燕指出，原市府規定民眾進入台中市各公務機關皆須在規範的特定場域洽公，考量疫情緩和，將從18日起開放民眾直接至原洽公場所洽公，但門口測量體溫、酒精消毒、實名制仍持續進行，呼籲大家做好防疫，保護自己，也保護他人。

台中首座複合型防汛公園「大里草湖防災公園」今天舉辦完工啟用典禮，盧秀燕表示，市府在大里進行中的各項建設超過12億元，除了今天完工啟用的大里草湖防災公園外，包括74號快速道路橋下增設平面道路，編列3.8億元，預計明年開工；並投入4.3億元，興建大里國民運動中心，預計明年完工啟用等。

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