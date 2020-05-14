防疫期間不破袋檢查垃圾 彰化二林鼓勵資源回收換贈品
新冠肺炎疫情發生後，餐飲店內用顧客大減，外帶人數大增。彰化縣二林鎮公所清潔隊發現部分民眾把可回收的免洗餐具直接丟進垃圾袋，導致全鎮在防疫期間垃圾量上升。鎮公所清潔隊表示，雖未精確統計垃圾增加量，但可回收資源被當成垃圾是不爭的事實。
二林鎮公所清潔隊表示，防疫期間，環保局為保護清潔隊員安全，下令不必破袋檢查，民眾可能因此鬆懈動手做環保，加上防疫期間停辦資源回收宣導活動，民眾或許忘了免洗餐具是資源回收品，導致整體垃圾量增加。二林鎮公所清潔隊舉辦資源回收品兌換贈品活動，民眾可帶資源回收物到清潔隊換洗衣粉和洗碗精。
彰化縣環保局表示，防疫期間的垃圾量有增加趨勢，跟外帶食物回家享用，沒落實資源回收有關。
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