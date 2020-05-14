南投鬆綁老人送餐不共餐 5/15防疫陸續放寬

彰化縣鹿港鎮傳統店家多，新工和鐵工廠再5年就成為百年老店，目前由第三代的莊勝雄、莊其明兄弟齊心撐著老鋪，專攻雕刻刀，國內不少知名木雕大師，都是使用兩兄弟好手藝打造的鋼刀。由於家族下一代沒人願接手，鹿港鎮長許志宏昨天到工廠替這對兄弟打氣，也設法幫忙找徒弟。

2020-05-14 00:27