南投鬆綁老人送餐不共餐 5/15防疫陸續放寬
南投縣防疫管制陸續鬆綁，配合上周放寬縣內10家醫院加護病房及安寧病房訪客，5月15日起，將針對縣內112個社區照顧關懷據點，重啟健康促進活動，但維持供餐不共餐的原則，讓長輩們打包飯盒回去。
南投縣府表示，新冠肺炎爆發迄今，應變中心一切超前部署，從限制活動到陸續鬆綁，讓南投守住了社區，守住了淨土，僅初期出現兩例境外移入個案，且境外移入的二個案例均已出院，截至上周止，累計雖有1617人居家檢疫，但社區感染維持零紀錄。
應變指揮中心表示，南投縣最早從3月9日起，實施全縣10家醫院全面禁止探病措施，之後更徵用3處檢疫旅館，提供170個房間備用，是中部最多，目前累計入住有82人次，成功避免醫院內發生群聚感染，全縣目前設立有社區照顧關懷據點112站，加上各地C級巷弄站、長照機構、活力站18站及文健站32站、失智據點29站，共計230站。
社勞處指出，截至今年4月底全縣人口約49萬3138人，老人人口比例18%約8萬9473人，因應疫情趨緩，南投鄉鎮市樂齡學習中心將恢復運作，為使服務長輩不間斷，社區照頠關懷據點、C級巷弄長照站及長青活力站等，自5月15日起恢復健康促進活動、電話問安丶關懷訪視等活動，但仍不共餐，維持送餐或盒餐方式辦理，降低飛沫傳染風險。
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