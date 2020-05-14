大型柴油車調修補助已修正 釋出大利多

為加速移動汙染源減量，環保署最近已修正發布「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣汙染防制設備補助辦法」，其中車主最關心的是，取消調修前就要符合排放標準的檢測限制，讓調修前車況不符標準的車主也有機會申請補助，也增訂累計費用在5萬元以內，不像之前只能申請1次，對車主是大利多。

台南市環保局表示，柴油車的汙染排放常遭詬病，現在政府補助調修費，將可以提高車主維修的意願。環保局長謝世傑指出，以前的補助規定，最讓車主覺得不便的就是調修前的檢測就要符合排放標準，調修後還要再比排放標準更好，若達不到，車主就得自掏腰包，無法申請補助，造成車主意願不高，認為只要車況符合標準就好，不想去維。

但補助辦法修正後，把原先要符合標準的檢測取消，改為調修後符合排放標準即可，而且調修後符合排放標準的花費，只要累計費用在5萬元以內，就可以全額補助且不限申請1次，希望藉由放寬調修補助規定，加速移動汙染源的汙染減量並藉此減輕民眾的負擔，以提升車主汙染改善的意願。

環保局表示，1至3期大型柴油車除了調修燃油控制系統及加裝空氣汙染防制設備補助外，另外還有汰舊換新的補助會持續到111年底，但是今年12月10日以後，最高補助金額將會減到60萬，請把握補助機會。