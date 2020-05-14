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台中巨蛋「孵蛋」 第一階段5團隊入選

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
總經費達65億元、台中市長盧秀燕重要政見「台中巨蛋」，第一階段評選今天揭曉！台中市政府表示，大壯聯合建築師事務所、大宇建築師事務所、劉培森建築師事務所、九典聯合建築師事務所、竹間聯合建築師事務所等5團隊入選，將競逐第二階段的創意提案。圖／台中市都發局提供
總經費達65億元、台中市長盧秀燕重要政見「台中巨蛋」，第一階段評選今天揭曉！台中市政府表示，大壯聯合建築師事務所、大宇建築師事務所、劉培森建築師事務所、九典聯合建築師事務所、竹間聯合建築師事務所等5團隊入選，將競逐第二階段的創意提案。圖／台中市都發局提供

總經費達65億元、台中市長盧秀燕重要政見「台中巨蛋」，第一階段評選今天揭曉！台中市政府表示，大壯聯合建築師事務所、大宇建築師事務所、劉培森建築師事務所、九典聯合建築師事務所、竹間聯合建築師事務所等5團隊入選，將競逐第二階段的創意提案，得標者將為台中打造國際級、專業及多功能的「巨蛋體育場館」成為台中新地標。

由台中市都發局住宅發展工程處、運動局、建設局新建工程處等跨局處聯合執行的「台中市巨蛋體育館興建工程」，基地位於台中市第14期市地重劃區範圍，北屯區環中路一段與榮德路口西南側「文中小6」預定地，基地面積約6萬9,600平方公尺。

完工後可容納1萬5500觀眾席，可舉辦籃球、排球、羽球、網球、五人制足球及技擊類運動（擊劍、角力、武術、空手道、柔道、拳擊、跆拳道）等國際專業運動賽事，也可作為大型多功能藝文娛樂演唱表演場所，售票席位達1萬3000席以上。

都發局說明，這次「委託規劃設計監造技術服務」採購案今年2月19日公告上網招標，以公開競圖、兩階段評選方式，服務費用採固定費率6.2％（約3.41億元）。第一階段等標期42天，考量本案規模大、特殊性及鼓勵跨國合作共組團隊參加，潛在投標廠商跨國合作及證明文件往來備標作業時間，加上疫情關係，因此再延長等標期30天，合計等標共72天；另組成評選委員計7位，及對外公布委員名單。

都發局說，5月1日開資格標，計9家團隊參與投標，隨即5月6日邀請評選委員至巨蛋基地現場勘查，以利全面瞭解台中市整體城市風貌、第14期市地重劃區區位及基地位址等。5月7日辦理第一階段評選委員會議，採書面審查，評選項目包括，一、整體配置規劃初步構想占25分；二、建築設計意象、空間初步規劃構想及工程預算概估占35分；三、投標團隊組織占25分；四、投標團隊之經歷與實績占15分。

都發局指出，經多位評選委員以專業角度、多元方向思考綜合討論，遴選出第一階段5名入選團隊，分別為大壯聯合建築師事務所、大宇建築師事務所、劉培森建築師事務所、九典聯合建築師事務所、竹間聯合建築師事務所。5月15日起進入第二階段深化提案準備作業，包含服務建議書、A1圖面、模型、視覺模擬動畫等，訂7月8日截止收件。

建築 台中市 重劃區

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