文化部擬另覓國漫館地點 中市籲履行合作意向書

中台灣電影中心與國家漫畫博物館合建案將於年底完工，文化部昨天卻宣布將另覓合適地點設置國漫館，台中市政府今天對此表遺憾，呼籲文化部履行當年雙方簽訂的合作意向書。

文化部昨天發布新聞稿表示，文化部於2015年受台中市政府邀請合建「中台灣電影中心」，雙方並於2017年10月簽署「國家漫畫博物館」合作意向書，原定以中台灣電影中心部分空間建置國漫館，但因雙方歷經近30次會議後仍無法達成國漫館空間的3大需求，決定另覓合適地點設置，中台灣電影中心原空間以同預算規模支持中市府設立ACG產業基地。

台中市政府對此表示，從前市長林佳龍任內到現任市長盧秀燕，市府一共發文38次，請文化部確認工程變更需求項目，皆未獲得具體可執行工程的回應。

市府指出，盧秀燕就任市長時，國漫館工程已進行8個月，並未變更林佳龍時期的規劃，而是執行林佳龍與文化部長鄭麗君簽訂的MOU意向書，持續推動工程進度，盼給中台灣持續打造「國漫館」。

台中市新聞局指出，雙方合建案動工前，106年6月6日，文化部回復行政院審查意見時，亦清楚指出，「目前中台灣電影中心之規劃設計，已配合本案（國漫館）需求修改，可滿足本案相關設施之空間配置」，怎麼會後來又推翻林佳龍與鄭麗君的決策。

市府表示，林佳龍於106年任內宣布，國家級「國家漫畫博物館」將設在中台灣電影中心內，中市府與文化部當年12月份雙方達成決議，由文化部提供國漫館相關需求的基本書件，包含平面圖、立面圖等，供中市府辦理變更設計，但文化部承諾的4.45億元工程預算，至今仍未到位，希望文化部履行承諾。