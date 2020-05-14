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影／農糧署找8家宫廟推火鶴花代香拜神 祈福花香助花農

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
農糧署今天在大甲鎮瀾宫舉辦花卉產業振興，用火鶴花代替香祈福。記者游振昇／攝影
農糧署今天在大甲鎮瀾宫舉辦花卉產業振興，用火鶴花代替香祈福。記者游振昇／攝影

農委會農糧署和台中市政府今天在鎮瀾宮前廣場辦「台灣火鶴 花香祈福」活動，台灣火鶴花協會和台北木柵指南宮、台中樂成宮、大甲鎮瀾宮、外埔三清總道院、豐原慈濟宮、台中松竹寺、潭水觀音亭和台中萬春宮等8家廟宇共同參予宗教廟宇用花推廣活動，在新冠肺炎疫情下，為花農尋找更多出路。

農糧署長胡忠一表示，台灣花卉世界有名，一年產值165億，出口66億，4成在國外，最大銷量到日本，但今年因疫情影響，影響國內花卉市場，台灣火鶴花協會與大甲鎮瀾宮等8家廟宇聯名合作，推出客製化寺廟聯名火鶴花禮盒及專屬祈福卡，搭配不同花材和各寺廟平安御守或祈福品等組合，開拓火鶴花寺廟祈福用花市場。

農委會邀請信眾將敬神祈福，以敬花作為行動選項，向大甲鎮瀾宮等8家廟宇，以敬花搭配祈福卡向神明祭拜祝壽，隨喜添油香，或向廟宇訂購鮮花禮盒，祈求神明賜福，祭拜禮成，可將鮮花供奉於寺廟，或將鮮花連同神明賜福攜帶回家祈求闔家平安。

台灣火鶴花全年開花，品種花色多樣化，易包裝、耐貯運、瓶插期長、品質優且花型獨特，具有外銷潛力的花卉品系。在市場面深受國內外消費者喜愛，也在日本市場中以90%佔有率穩定供應，但受新冠肺炎影響，火鶴花外銷產業也受衝擊，農委會農糧署為協助產業共渡難關，擴大行銷管道，因火鶴花的造型，宛如一心型花瓣，被宗教界評為一心誠敬的最佳表象。農糧署指導與台中市政府協助下，與台北和台中共8家廟宇共同參予「臺灣火鶴 花香祈福」宗教廟宇用花推廣活動。

農糧署說明，台灣火鶴花協會與大甲鎮瀾宮等8家廟宇聯名合作，推出的客製化寺廟聯名火鶴花禮盒及專屬祈福卡，並搭配不同花材及各寺廟平安御守或祈福品等組合，開拓火鶴花寺廟祈福用花市場，是全國首創。農委會邀請各位信眾將敬神祈福可以以敬花作為行動選項，向大甲鎮瀾宮等8家廟宇，以敬花搭配祈福卡向神明祭拜祝壽，無論隨喜添油香，亦可向廟宇訂購鮮花禮盒，祈求神明賜福，祭拜禮成，可將鮮花供奉於寺廟，或將鮮花連同神明賜福攜帶回家祈求闔家平安。

台灣火鶴花協會理事長李基來表示，疫情下，台灣火鶴花仍外銷日本試水溫，但價格低，一支火鶴花原本可賣100日幣，現在只剩50元，因為運費也提高，日本人外出少，買花減少，花農希望和寺廟合作，帶動居家用花，環保也幫助花農。

農糧署今天在大甲鎮瀾宫舉辦花卉產業振興，用火鶴花代替香祈福。記者游振昇／攝影
農糧署今天在大甲鎮瀾宫舉辦花卉產業振興，用火鶴花代替香祈福。記者游振昇／攝影

火鶴花 鎮瀾宮 農糧署

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