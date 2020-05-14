大甲媽遶境再等等 鄭銘坤盼顏清標康復參加進香

大甲鎮瀾宮董事長顏清標在高雄長庚醫院換肝，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今天說，顏清標1個多月前就告知他要換肝，至於媽祖遶境還需一段時間，相信顏清標很快康復，可一起參加進香。

顏清標昨天在高雄長庚醫院換肝，由名譽院長陳肇隆執刀，次子顏仁賢捐出2/3的肝臟，術後父子均安，但顏清標術後仍需住在加護病房觀察1、2週，才能轉到一般病房，兒子則需住在加護病房1、2天，可轉到一般病房。

大甲鎮瀾宮今天舉辦「花香祈福敬神明，同揮愛心助花農」記者會，由鄭銘坤代表廟方出席。他會後接受媒體聯訪指出，早在1個多月前，顏清標就告知他要接受換肝手術，請他多擔待廟裡事務，他也告訴顏清標，有病就是要找醫師趕快治療。

鄭銘坤指出，自己昨天也接到許多顏清標朋友關心電話，顏清標為人熱心，平常要跑的攤很多，且顏清標術前就先向媽祖上香，祈求保佑父子健康，而這次最辛苦的就是顏清標太太，一方面要擔心先生，另方面又要擔心兒子，真的很辛苦。

另外，針對大甲媽祖遶境進香，鄭銘坤指出，遶境要出發還要一段時間，顏清標術後恢復健康，可以跟大家一起參加進香，進香活動則要等中央流行疫情指揮中心評估，才會啟動工作準備。

鄭銘坤說，現在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情一天一天零確診，機會就來了，這不只是鎮瀾宮的事，全台的廟宇都可以走出來，可以帶動全國經濟，是一件好事情。

台中市民政局長吳世瑋指出，市長盧秀燕昨天也有致電顏清標主治醫師表達關心。