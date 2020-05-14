聽新聞
test
0:00 / 0:00

捐肝救父的顏仁賢不沾政治 專注投資餐飲業

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

鎮瀾宮董事長顏清標昨天在高雄長庚醫院接受換肝手術，顏家老二顏仁賢配對捐肝，顏仁賢與妻都是高顏值，二媳婦黃子涵曾遊法失聯，顏家人努力協助找人，顏清標更動用各種關係管道幫忙，這次換二子捐肝救他，地方討論，也羨慕顏家人的感情和緣份。

顏仁賢低調，在台中經營餐飲業，生了兩個小孩，去年3月才與老婆黃子涵補辦婚禮，席開163桌，成為地方與政壇盛事，捐肝救父的顏仁賢是顏清標二兒子，生性低調，對政治沒興趣，在台中經營「森鐵板燒」「暮藏和牛鍋」「月暮藏涮涮鍋」等網紅名店，連結婚登記都低調辦理。

直到去年3月才在台中補辦婚宴，他與牽手黃子涵都是高顏值，成為媒體追逐對象。顏清標未發喜帖，沒想到當天爆到163桌，政壇大老「大哥級」兄弟齊聚婚宴會場，非常熱鬧。

顏仁賢去年被驚爆早已和曾遊法國失聯的正妹黃子涵結婚，2人育有1子1女，雖然早已登記，但卻遲遲沒有舉辦大型婚宴，去年3月，顏清標為二兒子補辦婚禮，轟動地方。

顏清標二媳婦黃子涵，在2015年1月21日和友人一起到法國看展，意外失聯，一度登上媒體版面，哥哥黃政哲著急透過駐法代表處向警方報案，顏家第一時間拜託駐法代表幫忙找人。

顏仁賢和黃子涵先登記結婚，2017年10月，當時兩人的大兒子1歲多，顏家人開心為大兒子辦了「抓周」儀式，黃子涵生女兒，女兒滿月時，顏清標當時開心的在兒子立委顏寬恒、女兒中市副議長顏莉敏的服務處席開10桌宴客。

顏清標 結婚

延伸閱讀

影／顏清標換肝手術前 曾向大甲媽求他與子平安

顏清標今天拔管 一個月後可出院返家

次子捐肝救父 顏清標換肝

顏清標次子捐肝救父 妻子就是5年前「失聯遊法正妹」

相關新聞

防疫酒精1.1萬瓶 草屯鎮發送給弱勢長者

防疫不忘關懷弱勢家庭及70歲以上長者，草屯龍德廟因獲慈善團體防疫酒精一批，經草屯鎮公所協助購買噴瓶分裝1萬1000瓶後，...

台中市疫情緩和 盧秀燕宣布聯合洽公區取消

新冠肺炎疫情趨緩，台中市長盧秀燕今宣布，市府所屬機關18日起解禁，取消聯合洽公區，市民可直接到原洽公場所洽公。全市的國民...

國漫館改地方？中市府府批文化部「棄置」

文化部原與台中市府簽合作案要設在台中的「國家漫畫博物館」，昨晚雙方協商，文化部突然發聲明表示中台灣電影中心空間不符需求，要另覓地點；中市府今早痛責這種「棄置行為」讓人遺憾，呼籲文化部履行預算與MOU，勿讓廣大的漫畫迷失望。

大型柴油車調修補助已修正 釋出大利多

為加速移動汙染源減量，環保署最近已修正發布「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣汙染防制設備補助辦法」，其中車主最關心的...

台中巨蛋「孵蛋」 第一階段5團隊入選

總經費達65億元、台中市長盧秀燕重要政見「台中巨蛋」，第一階段評選今天揭曉！台中市政府表示，大壯聯合建築師事務所、大宇建...

影／農糧署找8家宫廟推火鶴花代香拜神 祈福花香助花農

農委會農糧署和台中市政府今天在鎮瀾宮前廣場辦「台灣火鶴 花香祈福」活動，台灣火鶴花協會和台北木柵指南宮、台中樂成宮、大甲...

捐肝救父的顏仁賢不沾政治 專注投資餐飲業

鎮瀾宮董事長顏清標昨天在高雄長庚醫院接受換肝手術，顏家老二顏仁賢配對捐肝，顏仁賢與妻都是高顏值，二媳婦黃子涵曾遊法失聯，...

國漫館不設台中？台中市府批文化部「棄置」

文化部原與台中市府簽合作案要設在台中的「國家漫畫博物館」，昨晚雙方協商，文化部突然發聲明表示中台灣電影中心空間不符需求，...

挺第一線醫護防疫人員！國姓鄉農會捐1000罐薑黃粉

辛苦抗疫超過百天，為感謝醫護人員辛勞，國姓鄉農會上午與薑黃產銷班農友，共同捐贈1000罐天然有機薑黃粉，由南投縣政府代為...

年輕人不生不養 彰化縣兩公所聯合托兒所提供平價托育

為解決年輕人寧願養毛小孩，也不願生養小孩的少子化危機，各級政府設法改進托育服務空間和品質。彰化縣北斗鎮公所歷經3年多籌畫...

鹿港老店雕刻刀工藝 鎮長幫忙招徒弟

彰化縣鹿港鎮傳統店家多，新工和鐵工廠再5年就成為百年老店，目前由第三代的莊勝雄、莊其明兄弟齊心撐著老鋪，專攻雕刻刀，國內不少知名木雕大師，都是使用兩兄弟好手藝打造的鋼刀。由於家族下一代沒人願接手，鹿港鎮長許志宏昨天到工廠替這對兄弟打氣，也設法幫忙找徒弟。

中橫健行 經典重現 還有2梯快報名

救國團中橫健行隊曾風靡一時，為紀念中橫開通一甲子，交通部觀光局參山國家風景區管理處復刻中橫健行隊，共分3梯次，首發團本月9日已出發，旅遊作家段慧琳參加後，稱讚「經典到不行！」復刻中橫健行隊7月還有兩梯次，已開放報名。

熱門新聞

鴻海退休副總徒步3千公里 捐百萬回饋雲林縣故鄉

「羅馬競技生死鬥」吹進中央大學 大學生熱血響應

稻江停辦！校長洪大安鞠躬道歉 校長：敵不過少子化

「台灣史懷哲」徐超斌醫師 疑工作勞累驚傳罹癌！

稻江停辦！ 明星校友王大陸、明星教師陳以真成話題

首條直通觀霧觀光公車線 台灣好行觀霧線年底開通

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。