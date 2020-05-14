捐肝救父的顏仁賢不沾政治 專注投資餐飲業

鎮瀾宮董事長顏清標昨天在高雄長庚醫院接受換肝手術，顏家老二顏仁賢配對捐肝，顏仁賢與妻都是高顏值，二媳婦黃子涵曾遊法失聯，顏家人努力協助找人，顏清標更動用各種關係管道幫忙，這次換二子捐肝救他，地方討論，也羨慕顏家人的感情和緣份。

顏仁賢低調，在台中經營餐飲業，生了兩個小孩，去年3月才與老婆黃子涵補辦婚禮，席開163桌，成為地方與政壇盛事，捐肝救父的顏仁賢是顏清標二兒子，生性低調，對政治沒興趣，在台中經營「森鐵板燒」「暮藏和牛鍋」「月暮藏涮涮鍋」等網紅名店，連結婚登記都低調辦理。

直到去年3月才在台中補辦婚宴，他與牽手黃子涵都是高顏值，成為媒體追逐對象。顏清標未發喜帖，沒想到當天爆到163桌，政壇大老「大哥級」兄弟齊聚婚宴會場，非常熱鬧。

顏仁賢去年被驚爆早已和曾遊法國失聯的正妹黃子涵結婚，2人育有1子1女，雖然早已登記，但卻遲遲沒有舉辦大型婚宴，去年3月，顏清標為二兒子補辦婚禮，轟動地方。

顏清標二媳婦黃子涵，在2015年1月21日和友人一起到法國看展，意外失聯，一度登上媒體版面，哥哥黃政哲著急透過駐法代表處向警方報案，顏家第一時間拜託駐法代表幫忙找人。

顏仁賢和黃子涵先登記結婚，2017年10月，當時兩人的大兒子1歲多，顏家人開心為大兒子辦了「抓周」儀式，黃子涵生女兒，女兒滿月時，顏清標當時開心的在兒子立委顏寬恒、女兒中市副議長顏莉敏的服務處席開10桌宴客。