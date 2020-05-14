台中大里草湖防災公園啟用 居民：哇，還有籃球場！

台中市大里溪南及草湖地區經常遇雨即淹，幾次颱風都遭淹水之苦，市府去年動土興建具滯洪功能的草湖防災公園，上午完工啟用。市長盧秀燕形容，這不僅是一個公園，而且還有籃球場及集會廣場可供民眾休閒、聚會使用，多種功能集於一身。

公園位在仁化路、大峰路口，運用水循環海綿概念結合防洪系統，可增加滯洪量約1.25萬立方公尺，保護面積約41公頃、人口2千多人，提升台中市因應強降雨的災防能力。

立委何欣純說，能趕在今年汛期前完工，又是在溫馨的五月母親節啟用，是一個美麗的巧合；公園的啟用就像是一位母親般溫暖的保護著草湖地區，讓民眾免於淹水的恐懼。