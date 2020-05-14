林明溱小腹不見了！ 率縣府主管一同健行防疫

南投社區零感染超過一百天，縣長林明溱為鼓勵民眾走出戶外，率縣府各局處正副主管參議祕書等約50人，身先士卒參加「撼龍步道」健行抗疫，走完單程2.5公里後，林明溱酣暢流汗說，「6個月的小腹翁，只早晚走一個月就全消了！」

林明溱說，撼龍步道是他任立委時爭取為南投鄉親打造的，多年來在漳和社區民眾悉心維護整理下，沿途林蔭還有蘭花、櫻花夾道，最近找了好久才重新發現這條健行步道，並配合工業路延伸銜接旺來園區的開闢，為撼龍步道做好更完善的步道設施，最近一個月，上午傍晚各走一趟，雖然滿身大汗卻臉不紅氣不喘，連小腹都消了下去。

連隨扈都表示，縣長不僅體力變好，堅持走步道健身，還有意想不到的減重效果，因為跟著縣長勤走步道，自己也整整瘦了10公斤；而南崗工業區理事長董正宗也說，防疫期間經常陪縣長走撼龍步道後，體力大大進步，更重要的是體重減了7公斤，整個人都變年輕也更有活力。