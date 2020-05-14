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國漫館不設台中？台中市府批文化部「棄置」
文化部原與台中市府簽合作案要設在台中的「國家漫畫博物館」，昨晚雙方協商，文化部突然發聲明表示中台灣電影中心空間不符需求，要另覓地點；台中市府今天早上痛責這種「棄置行為」讓人遺憾，呼籲文化部履行預算與MOU，勿讓廣大的漫畫迷失望。
市府指出，雙方簽定意向書，且在107年4月合建案開工時是林佳龍擔任市長，工程設計圖在開工前市府應與文化部達成共識，文化部當時也派司長來參與開工典禮，怎會現在才表示「空間不符」？
市府強調，從前市長林佳龍到盧市府一共發文38次，請文化部確認工程變更需求項目，一直未獲得具體可執行工程的回應。
台中市長盧秀燕就任時，國漫館工程已進行8個月，市府從未變更之前的規劃，只按之前林佳龍與文化部長鄭麗君簽訂的MOU意向書推動工程進度，對文化部突然改變的態度不解。
中市府新聞局提具公文指出，106年6月6日文化部回復行政院審查意見，公文清楚寫著「目前中台灣電影中心之規劃設計，已配合本案(國漫館)需求修改，可滿足本案相關設施之空間配置」，為何推翻林前市長與鄭部長決策?
台中市府表示，希望國漫館留在台中，會繼續秉持誠意與文化部溝通；另106年12月份雙方達成決議時，是由文化部提供國漫館相關需求的基本書件包含平面圖、立面圖等，供中市府辦理變更設計，但文化部承諾的4.45億工程預算至今仍未到位，也希望文化部履行承諾。
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