挺第一線醫護防疫人員！國姓鄉農會捐1000罐薑黃粉

辛苦抗疫超過百天，為感謝醫護人員辛勞，國姓鄉農會上午與薑黃產銷班農友，共同捐贈1000罐天然有機薑黃粉，由南投縣政府代為轉送給南投地區第一線防疫醫護人員，期盼疫情早日減緩。

總幹事葉榮鑫表示，國姓鄉農會有機薑黃生長於九份二山，使用純淨山泉水灌溉，施用有機質肥料，於無污染環境下健康成長，1000罐薑黃雖然價值不高，但卻是農會產銷班的一番心意，希望以有機薑黃協助第一線人員，提供健康食用。

特別是，近年研究薑黃是非常好的健康食品，成為有機食物市場的寵兒，無論是直接配開水食用，或直接加蜂蜜沖泡，以及搭配豆漿牛奶飲用，或是做成料理食用如蛋炒飯、炒麵、與肉類一同料理，可去腥、提香增添風味。