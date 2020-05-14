年輕人不生不養 彰化縣兩公所聯合托兒所提供平價托育

為解決年輕人寧願養毛小孩，也不願生養小孩的少子化危機，各級政府設法改進托育服務空間和品質。彰化縣北斗鎮公所歷經3年多籌畫和建設，鎮立聯合幼兒園預定8月開學；大村鄉公所奔波一年多，獲中央補助約9000萬元，鄉立聯合幼兒園工程近日發包。

鄉鎮市公所過去借用社區活動中心開辦幼稚園（後改制幼兒園），遭詬病場所不符消防安檢，政府使用少子化之後的國小空教室和場所，尋求民間幼保社團合作，在小學開辦非營利幼兒園，解決社區幼兒園大量關門，公立園所收容量不足的問題，另一方面，鄉鎮市公所在民意的期待下，到處找地興建聯合幼兒園，交通車到各社區接送孩子上學。

北斗鎮立幼兒園自105年籌建，今年初落成，招生大、中、小各兩班和一個幼幼班，收托人數合計196人，扣除舊生，目前新生報名約100人，大班沒新生報名，排隊進幼幼班的40多人。每家聯合幼兒園入學報名都不免人情關說，鎮長李玄在已公開宣布，不接受關說，入學由抽籤決定。

彰化縣政府繼續推動非營利幼兒園，今年在育英、伸仁、僑愛、湖南、國聖國小開班，8月入學，截至今年，全縣累計17家非營利幼兒園。