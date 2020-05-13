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自掏腰包拿出百萬 作民間版紓困助弱勢

中央社 / 彰化13日電

受新冠肺炎影響，政府提出紓困措施，彰化埔心社區發展協會理事長許增鏞自掏腰包，拿出100萬提供紓困救急，他說，受疫情影響，捐贈活動減少，希望幫助貧困民眾就醫。

經營鐵類回收的許增鏞事業有成、熱心公益，以往逢年過節都會幫助弱勢，今年決定拿出新台幣100萬元，作為貧困者的急病住院自付額救助金；許增鏞接受媒體聯訪時說，他經常幫助弱勢民眾，以前曾幫過一名獨居久病臥床的婦人，花10萬元換關節，他才發現貧困民眾就醫不方便。

許增鏞說，自從傳出疫情後，很多人的生活受影響，政府雖然有提供紓困金，但還是有人申請不到，公益團體所能募得的金額也減少，因此決定拿出100萬元來做民間版的紓困，讓貧困民眾能看醫生。

許增鏞表示，來申請急病住院自付額救助金的民眾，不需要財力、失業證明或是中低收入戶證明等文件，有需要申請救助的民眾，都可以到埔心鄉的大埔鐵板燒店尋求幫助。如果100萬用完，再補進去就好，若民眾就醫需要的金額太大，會找大家一起幫忙，讓貧困民眾都能獲得幫助。

疫情 大埔 獨居

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