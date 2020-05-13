影／復刻版「中橫健行隊」 隊員走完讚：經典到不行！

救國團自強活動「中橫健行隊」曾風靡一時，為紀念中橫開通一甲子，交通部觀光局參山國家風景區管理處復刻中橫健行隊，共分3梯次，首發團本月9日已出發，旅遊作家段慧琳參加後稱讚「經典到不行！」也有隊員沿途邊走邊尋找當年父母親與他合照的景點，復刻中橫景色。

中橫健行首發團5月9日從梨山出發，一行20餘人12日下午3點抵達終點太魯閣，隊員歡呼聲中忘記汗水與兩腿痠痛，開啟中橫健行新的里程碑。參山處也在終點站頒發健行完走紀念獎牌，有團員感動相擁而泣。

參加隊員楊啟新表示，年輕時常聽過這個自強活動，但從未參加過，這次因緣際會下參加，印象最深刻從新白楊到洛韶途中，在抵達終點站的最後幾公里很辛苦，但隊員們仍全力衝刺，努力走完全程。楊說「台灣的美有很多地方，中橫之美更是值得民眾去尋味。」

隊員喬聖琳說，以前就知道這活動很熱門，卻一直沒機會參加；這次除了健行是復刻版，沿途很多景色，年幼時父母曾帶她來過，對她而言也是復刻中橫景色，尋找當年父母親與他合照的景點，這趟旅程對她意義相當重大。

參加中橫健行隊的旅遊作家段慧琳說，之前騎單車時車速都很快，有很多景點都無法駐足欣賞，聽到這次中橫路線推出復刻版行程就很期待，果然中橫景色還真是美到不行，沿途中有好幾個民眾看到我們的旗幟，居然大喊「我以前也加入過中橫健行隊！」讓她覺得自己走的不只是幾天的旅途，而是60年的路。

參山處長柯建興表示，參山處與救國團合作重現「中橫健行隊」，推出3梯次的中橫健行隊，包含東勢至谷關及梨山至太魯閣路段，其中橫越觀雲山莊、慈恩、洛韶、天祥等太魯閣峽谷路段，一般需耗時6天5夜，並行走68公里，才能完成這超越自我體能極限的任務。