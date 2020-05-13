中市加速審核紓困金 累計已發放449人522萬元

台中市政府協助區公所加速審查擴大急難紓困申請案，已累計受理申請2萬162件、核定771件，核定金額新台幣895萬元。截至昨天累計已發放449人、522萬元。

台中市政府社會局、勞工局、民政局三局通力合作，協助區公所加速審查擴大急難紓困申請案，幫助民眾盡速領到紓困金，並訪查各區公所，了解第一線承辦人員遇到的困難、蒐集問題，並彙整後統一交由中央研處。

民政局提醒，這次的紓困補助金將透過帳戶陸續匯款，若民眾無開立帳戶，或有領取困難，公所將視情況，透過開立支票等方式從寬協助，呼籲民眾備妥申請書、身分證正反面影本、陳述切結書等資料，加速作業流程。

社會局也說，區公所人員反映有民眾切結書內容不完整，不願詳細填寫，公所通知民眾再跑一趟補寫或補件，又怕擾民；此外，針對急難紓困申請審核，中央又沒有列出明確的SOP，包括切結書怎麼寫、公所怎麼審核、何種情況需要補寫或駁回，希望中央清楚明列具體審核項目，好讓區公所有所依據。

另外，今天上午10時多，一名男子前往台中市西屯區公所詢問申請案進度，得知尚未撥款後，竟直喊活不下去要自殺，警方與消防局獲報到場勸阻，並將男子送醫。區公所表示，男子6日到區公所提出申請，經查詢已通過審核，因作業需要時間，近日就會撥款。