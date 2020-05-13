鹿港近百年手工雕刻刀手藝 職人大師們唯一指定使用

鹿港傳統店家多，位在中山路巷弄的新工和鐵工廠再過5年將升格為「百年老店」，由第三代兩兄弟齊心協力撐起老舖，專攻雕刻刀，包括人間國寶李秉圭、木雕大師黃媽慶、竹山的竹編工藝家邱錦緞刨竹的鋼刀等，都是出自莊家兄弟的手藝，但家族下一代不願接手，鹿港鎮長許志宏今天到工廠幫兩兄弟打氣也幫找徒弟。

新工和鐵工廠專門打造農具一類的鐵工產品，製造台灣現在稀有的手工雕刻刀，提供雕刻職人們順手的工具，第三代傳人莊其明國小就跟隨叔父學鐵工手藝，還不到20歲就與父親莊垂秋聯手經營事業，再加上哥哥莊勝雄的投入，專攻雕刻刀類，至今已30多年。

雕刻刀種類有好幾百種，包括雕刻、盆栽用等，不曾在網路銷售，許多藝術學院、工藝系的師生等，慕名到鹿港購買成套雕刻刀，但兄弟倆長時間一起工作合作無間，若一人做不了了，擔心另一人也難以繼續工作， 傳統好手藝恐怕失傳。

60歲莊勝雄說，手工雕刻刀行業辛苦，尤其在炎熱的夏天要能耐得住火爐的高溫與鐵屑飛揚，很少有年輕人肯來學，但跟手工打造的品質無可取代，要經過錘鍊才能順手好用，每一把刀卻都獨一無二，現在除了兩兄弟堅持以手工打造雕刻刀外，其他地方幾乎都以機器製作取代。

莊其明表示，打造雕刻刀用的都是純鋼材，有如「鐵杵磨成繡花針」功夫，要在鋼上打磨出刀的角度與鋒利，必須守在1千多度的火爐旁，將燒紅的鋼條經過人工敲打，鑄造出一體成形的雕刻刀。