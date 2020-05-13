老人互助會財務困難 綠議員質疑彰縣府卸責

彰化縣議會今天開定期會，民進黨籍議員賴清美質疑彰縣府處理和美老人互助會財務困難問題卸責；彰化縣長王惠美表示，縣府已盡力處理保障老人權益，但縣府能做的事情有限。

彰化縣議會第19屆第3次定期會今天進行縣政質詢，民主進步黨籍縣議員賴清美、時代力量縣議員吳韋達等人都詢問縣長王惠美、彰化縣政府社會處長王蘭心，要如何保障領不到互助金的老人權益。

賴清美帶領和美鎮的長輩們來到議會，安排旁聽；賴清美質詢表示，和美老人互助會財務困難，老人領不到錢，縣府沒有辦法幫忙，縣長還說要給和美老人互助會會長鼓掌，質疑縣府沒有為長輩們爭取權益。

吳韋達則說，內政部先前曾發文，要求地方政府輔導老人互助會立案，縣府雖無法強制對方立案，但他認為社會處的作為太消極，應該展現積極處理態度，不是一句無法源就消極對待。

面對質詢，王惠美指議員帶長輩來議會是在作秀，長輩們行動不方便，到議會來不能解決問題；她表示，說要鼓掌指的是老人互助會長願意面對問題，處理前幾任會長留下的爛攤子，而縣府沒有法令可管理老人互助會，她已要求社會處協助弱勢長者。

彰化縣政府社會處長王蘭心表示，曾通知老人互助會要立案，但都沒有互助會完成立案，社會處也沒有法令依據強制立案，只能提醒民眾注意，如果發生糾紛，社會處會盡力協助處理。

彰化縣和美鎮老人會附設互助會在1990年成立，當時入會的長者擔心身後事無人處理，會員只要有1人往生，其他會員就繳交新台幣100元互助金；會員往生時，可依入會年資獲得喪葬互助金挹注處理後事。但互助會日前因財務問題宣布停止運作，擔心領不到互助金的長者已赴彰化地方檢察署提告。