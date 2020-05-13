口罩依然難買！南投偏鄉幅員大 巡迴醫療賣到衛生室

僅管各地疫情漸緩，南投縣部分偏遠山區民眾仍然很難買到口罩，即使是開放便利商店預購，部落居民說，「衛生局很遠，我們又沒有藥房和7-11，要我們去哪裡買口罩？」南投衛生局指出，克服偏遠地區的網路連線問題，最近選定仁愛鄉11處衛生室、信義鄉7處衛生室，配合偏鄉巡迴醫療時間，將部分配額的口罩，直接賣到部落。

南投縣衛生局表示，新冠肺炎疫情發生後，口罩為防疫物資，中央流行疫情指揮中心於2月16日起推出「口罩實名制販售」，販售點一開始限健保特約藥局及衛生所，偏遠地區如信義鄉僅衛生所1處、仁愛鄉僅衛生所及1家藥局共2處，才有進行口罩販售，照顧不夠全面，在獲得指揮中心同意後，最近配合偏鄉巡迴醫療時間，在信義、仁愛鄉部落的衛生室，開始販售口罩。

衛生局指出 ，南投縣幅員廣大，山區人口分散，政府雖推出口罩實名制販售，實難兼顧民眾權益，部落民眾一般要下山購買口罩，非常不方便，輔導縣內衛生所，在衛生室進行健保系統測試，並克服網路連線問題，完成實名制認證環節後，由衛生所醫護同仁攜帶口罩到部落衛生室販售，讓當地部落民眾可就近購買口罩，使防疫物資到位，也讓民眾有感。