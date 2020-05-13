花卉裝置藝術像「告別式」 毛毛的 農會：不要想太多啦

農委會農糧署與彰化縣政府委由農會佈置花卉裝置藝術在彰化縣8個台鐵車站，不過最近有民眾經過員林火車站時，發現有放置白框要讓人打卡拍照，民眾一拍覺得「怎麼怪怪的，很像那個捏..讓人毛毛的」。

由於花農在新冠肺炎疫情受到衝擊，許多活動取消，花卉銷量大減，農糧署與彰化縣府5月起在8個火車站進行花卉裝置藝術，且周周會更換新鮮花卉，將長達至少一個月。

但最近有民眾到員林火車站發現由於花卉以黃色的文心蘭和非洲菊及百合為主，且因鼓勵大家可以拍照打卡，一旁放有打卡拍照白框道具，民眾一看說，覺得這樣的佈置加上白框實在很像「什麼式」。

員林市花卉第三產銷班書記詹隆裕說，員林火車站內花卉裝置藝術是以外銷日本主力文心蘭和內銷龍頭百合為主，不知為何被認為不妥，不過如果大家都覺得佈置有點問題，或放框有問題，會研議把打卡框拿掉。