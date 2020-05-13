快訊

航艦染疫戰力空隙？美軍「超前部署」升級武備

男網咖身亡疑確診「3小時速火化」 指揮中心坦言有誤解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花卉裝置藝術像「告別式」 毛毛的 農會：不要想太多啦

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
農委會農糧署與彰化縣政府委由農會佈置花卉裝置藝術在彰化縣8個台鐵車站，讓大家欣賞。記者林宛諭／攝影
農委會農糧署與彰化縣政府委由農會佈置花卉裝置藝術在彰化縣8個台鐵車站，讓大家欣賞。記者林宛諭／攝影

農委會農糧署與彰化縣政府委由農會佈置花卉裝置藝術在彰化縣8個台鐵車站，不過最近有民眾經過員林火車站時，發現有放置白框要讓人打卡拍照，民眾一拍覺得「怎麼怪怪的，很像那個捏..讓人毛毛的」。

由於花農在新冠肺炎疫情受到衝擊，許多活動取消，花卉銷量大減，農糧署與彰化縣府5月起在8個火車站進行花卉裝置藝術，且周周會更換新鮮花卉，將長達至少一個月。

但最近有民眾到員林火車站發現由於花卉以黃色的文心蘭和非洲菊及百合為主，且因鼓勵大家可以拍照打卡，一旁放有打卡拍照白框道具，民眾一看說，覺得這樣的佈置加上白框實在很像「什麼式」。

員林市花卉第三產銷班書記詹隆裕說，員林火車站內花卉裝置藝術是以外銷日本主力文心蘭和內銷龍頭百合為主，不知為何被認為不妥，不過如果大家都覺得佈置有點問題，或放框有問題，會研議把打卡框拿掉。

員林市農會總幹事黃豐盛說，佈置是很主觀，大家不要過度聯想，若大家覺得不妥，會請產銷班再做修正。

農委會農糧署與彰化縣政府委由農會佈置花卉裝置藝術在彰化縣8個台鐵車站，放置白框要讓人打卡拍照，民眾一拍覺得「怎麼怪怪的，讓人毛毛的」， 花農說，如果大家都覺得不妥，會再做修正。。記者林宛諭／攝影
農委會農糧署與彰化縣政府委由農會佈置花卉裝置藝術在彰化縣8個台鐵車站，放置白框要讓人打卡拍照，民眾一拍覺得「怎麼怪怪的，讓人毛毛的」， 花農說，如果大家都覺得不妥，會再做修正。。記者林宛諭／攝影

火車站 裝置藝術

延伸閱讀

影／農糧署員林農會推特色粽 健康紅藜、地瓜都入粽

感謝醫護 中市贈愛心粽 桃4景點免費

嘉市副議長 涉詐貸、嗆警被訴

農漁民補貼萬元 竹市8千人受惠

相關新聞

影／復刻版「中橫健行隊」 隊員走完讚：經典到不行！

救國團自強活動「中橫健行隊」曾風靡一時，為紀念中橫開通一甲子，交通部觀光局參山國家風景區管理處復刻中橫健行隊，共分3梯次...

彰化1萬元紓困受理364件 本周五預計第一波發放

行政院拍板發給1萬元紓困金開放申請已多天，但每天仍有許多民眾到公所詢問申請，目前從收件、審核到發錢都是地方鄉鎮公所包辦，...

鹿港近百年手工雕刻刀手藝 職人大師們唯一指定使用

鹿港傳統店家多，位在中山路巷弄的新工和鐵工廠再過5年將升格為「百年老店」，由第三代兩兄弟齊心協力撐起老舖，專攻雕刻刀，包...

口罩依然難買！南投偏鄉幅員大 巡迴醫療賣到衛生室

僅管各地疫情漸緩，南投縣部分偏遠山區民眾仍然很難買到口罩，即使是開放便利商店預購，部落居民說，「衛生局很遠，我們又沒有藥...

花卉裝置藝術像「告別式」 毛毛的 農會：不要想太多啦

農委會農糧署與彰化縣政府委由農會佈置花卉裝置藝術在彰化縣8個台鐵車站，不過最近有民眾經過員林火車站時，發現有放置白框要讓...

連續本土零確診 麗寶馬拉灣水樂園宣布6月13日開園

新冠肺炎連續本土零確診後，天氣轉熱，麗寶樂園渡假區內的水樂園「馬拉灣」將在6月13日正式開園，園方表示做足防疫準備，今年...

影／農糧署員林農會推特色粽 健康紅藜、地瓜都入粽

農糧署中區分署輔導彰化縣員林市農會結合大廚開發8種特色粽子開賣，今天農糧署署長胡忠一親自到農會一起行銷粽子，胡忠一說，此...

中捷票價20元起跳大勢底定 場站命名還有變數

台中市政府提案「台中市都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線運價訂定」預定今年底通車，前5公里票價20元起跳，每2公里增加5元...

芒果樹會走路！南投社大調查老樹 成果獵奇

南投縣社區大學國姓分校近期展開樹木資源調查，盤點鄉內珍稀或別具意義的地方老樹，除發現罕見的超高齡山木瓜樹，還有幫人躲空襲...

走過中橫無所不能！ 參山處復刻經典「中橫健行」

走過中橫無所不能！「中橫健行隊」曾是風靡全台灣的夢幻活動，為紀念中橫開通一甲子，交通部觀光局參山國家風景區管理處復刻當年...

美樂地大改造 台中人均綠地躍居全國第2

台中市政府力推「美樂地計畫」，去年至今改善43座老舊公園、打造14處附設公廁，提升台中市每人平均綠地為9.56平方公尺，名列全國第二。市長盧秀燕表示，經調查這是市民最有感、滿意的市政建設之一，希望更多公民企業參與。

彰化長青卡免費乘車 增加中鹿客運2條路線

彰化縣65歲以上老人及身障者都可以申請長青幸福卡，享有每月1000元免費搭乘彰化客運、員林客運到南投客運等3家客運，從8日起，再新增中鹿客運16路彰化往返台中市朝馬、9018路鹿港往返台中火車站的2條路線，縣長王惠美昨天在彰化火車站廣場主持啟用典禮，希望在疫情緩和下，多搭公車外出走動，讓身心健康。

熱門新聞

影／和美柑井里訊號有救了 里民大會今晚表決僅1人反對

台積電竹南先進製程封測場建廠在望 地方殷殷期許

苗栗縣鼓勵生產 結婚登記送金鏟子

閏月為父母添壽風俗被遺忘 朝天宮董座親自下廚敬獨老

侯市府再添一美 主播戴湘儀轉戰新北

吃飯配豬屎味？嘉義市居民怒：屎味為什麼不飄到市長家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。