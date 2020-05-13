台中清水第二納骨塔增設新塔位今開工 議長續爭預算
台中市議長張清照爭取增建清水第二納骨塔塔位，今天開工，市府相關單位和工廠商到場，說明施工計畫和進度，市府表示，新塔位最快今年10月啟用，議長張清照承諾繼續爭取預算再增設，讓家屬安心、亡者安息。
清水第二納骨塔於2016年興建啟用，塔位供不應求，議長張清照在他當副議長任內即向市府提案爭取預算增設塔位，今年市府民政局編列600多萬元發包，今天開工。
議長今天上午派人到場開工現場，清水10多位里長也到場闗心，市府民政局生命管理處簡報指出，清水第二納骨塔目前有2646個骨灰塔位、骨骸1584個塔位，今天開工將再增設2034個骨灰塔位，最快今年10月啟用。新設塔位剩下的空間還可再設9252個塔位，如果明年有預算可再增設。
多位里長指出，清水納骨塔位供不應求，二年前很多里長向當時的張副議長反應，今天見到開工很高興，希望新建的塔位盡早啟用，並繼續增設，以便鄉親安奉至親、往生祖先可以安息。
張清照表示，他會緊盯施工進度，繼續爭取預算，要求市府相關單位明年再增設，家屬不必擔心等無塔位，也讓亡者好好安息。他也關心海線其他地區納骨塔位建設，今年沙鹿將再增設2400個塔位；大甲區將增設1842個塔位，明年可再新設4800個骨灰塔位、3200個骨骸塔位。
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