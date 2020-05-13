斥資3300萬整治 台中大甲鐵砧山北側崩塌地改頭換面

台中大甲鐵砧山北側因震後地層鬆動，遇雨容易發生崩塌，林務局東勢林區管理處逐年編列經費，並分四期整治，改善後的崩塌地不僅穩定性大幅提升，坡腹地植生復育也已有明顯成效，保障鐵砧山遊客安全。

鐵砧山北側於921大地震後因地層鬆動，再加上地形、土壤等先天條件不佳，遇雨容易發生崩塌，為保護中正公園、遊憩民眾及周邊農地等安全，林務局東勢林區管理處自2015年至2019年分四期，共投入3300萬辦理崩塌地治理工程。

工程採用現地卵礫石材料，搭配高強度鋼材與箱籠施作系列式護坡，不但穩固保護邊坡、加速坡面的排水、增加生物棲地，且可以大量有效的節省經費，具有多重的功能及效用。