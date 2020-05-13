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連續本土零確診 麗寶馬拉灣水樂園宣布6月13日開園

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
麗寶馬拉灣水樂園宣布，6月13日開園。圖／麗寶提供
麗寶馬拉灣水樂園宣布，6月13日開園。圖／麗寶提供

新冠肺炎連續本土零確診後，天氣轉熱，麗寶樂園渡假區內的水樂園「馬拉灣」將在6月13日正式開園，園方表示做足防疫準備，今年更適逢馬拉灣20周年，線上旅展也有近半價的馬拉灣早鳥票，要搶攻後疫時期的國旅人潮。

麗寶樂園渡假區即日起自5月20日推出麗寶線上旅展，將許多現場旅展才有的好康優惠拉至線上，詢問度高的「馬拉灣早鳥票」為24小時快閃限定商品，將在5月14日中午12點開賣，票價399元，降近5折的優惠，園方也舉辦了照片募集活動，邀請遊客在臉書或Instagram分享在馬拉灣的舊照片，就有機會獲得免費門票與20周年紀念毛巾。

麗寶樂園渡假區表示，除確實做好園內外消毒工作，園方將持續配合中央流行疫情指揮中心指示落實防疫，打造安心旅遊環境，也呼籲遊客用肥皂勤洗手、減少觸摸眼口鼻，落實個人衛生防護。

麗寶馬拉灣水樂園宣布，6月13日開園。圖／麗寶提供
麗寶馬拉灣水樂園宣布，6月13日開園。圖／麗寶提供

麗寶樂園 旅展

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