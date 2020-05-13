連續本土零確診 麗寶馬拉灣水樂園宣布6月13日開園

新冠肺炎連續本土零確診後，天氣轉熱，麗寶樂園渡假區內的水樂園「馬拉灣」將在6月13日正式開園，園方表示做足防疫準備，今年更適逢馬拉灣20周年，線上旅展也有近半價的馬拉灣早鳥票，要搶攻後疫時期的國旅人潮。

麗寶樂園渡假區即日起自5月20日推出麗寶線上旅展，將許多現場旅展才有的好康優惠拉至線上，詢問度高的「馬拉灣早鳥票」為24小時快閃限定商品，將在5月14日中午12點開賣，票價399元，降近5折的優惠，園方也舉辦了照片募集活動，邀請遊客在臉書或Instagram分享在馬拉灣的舊照片，就有機會獲得免費門票與20周年紀念毛巾。