影／農糧署員林農會推特色粽 健康紅藜、地瓜都入粽

農糧署中區分署輔導彰化縣員林市農會結合大廚開發8種特色粽子開賣，今天農糧署署長胡忠一親自到農會一起行銷粽子，胡忠一說，此次是用中部地區有產銷履歷的良質米結合在地農產香菇、紅藜、地瓜、芋頭、豬肉、鹹鴨蛋等，製作出傳承傳統味最優質的粽子，也也希望在疫情期間能行銷農產振興農業。

胡忠一與員林市農會理事長王錫庸、員林市農會總幹事黃豐盛、農糧署中區分署長楊宏瑛等人一起行銷農會開發的八款特色粽子。

胡忠一說，此次粽子用的包括台中秈糯2號（長糯）、台農秈糯24號（黑糯糙米）與台稉9號米及申請履歷驗證中的台稉糯3號（圓糯）等良質米，結合大廚的巧思及在地特色製作有祈福平安的「平安粽」、厚工頂湯裹蒸的「包中粽」、福氣健康的「福氣粽」、富含膳食纖維的「養生藜榖粽」、甜而不膩的「柚香八寶粽」、芋香滿滿的「芋見幸福粽」，及具客家特色的「客家長粽」與「古早味傳統粽」等。

員林市農會推出「包粽･包中組合組」一組有8種口味，隨貨贈送包中香包，限量300組，並在網路平台進行預購(網址:https://www.pcstore.com.tw/xlong)，歡迎民眾上網訂購。

胡忠一說，近期受新冠肺炎疫情影響，除了於紓困上針對糧食業者補貼貸款利息，也積極拓展米食消費，輔導推出取得產銷履歷驗證的冷凍調理「冠軍炒飯」，讓消費者輕鬆在家自「煮」防疫。 農糧署中區分署輔導彰化縣員林市農會結合大廚開發8種特色粽子開賣，運用良質米結合在地農產香菇、地瓜、芋頭、豬肉、鹹鴨蛋等，製作出傳承傳統味優質粽子。記者林宛諭／攝影 農糧署中區分署輔導彰化縣員林市農會結合大廚開發8種特色粽子開賣，今天農糧署署長胡忠一到農會行銷粽子。