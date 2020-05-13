草屯商家團結拚振興 不忘回饋社會助弱勢

新冠肺炎疫情影響消費，南投縣草屯鎮一群商家推出「振興優惠券」，供民眾消費抵用，商家希望整合力量拚振興，下一步還要回饋社會，研擬推出愛心券供「有困難」的家庭使用。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）國內疫情有和緩趨勢，政府拚紓困與振興，民間也不缺席。草屯鎮一群商家聯合推出「振興優惠券」，民眾消費即可獲得，下次消費達一定金額可抵用，適用店家大多是餐飲業，另也包含通訊、美髮、美容美體業。

振興優惠券發起人、炒飯店老闆林祐祿今天接受中央社記者訪問表示，疫情影響許多商家生意，在網路上拋出想法後，吸引商家主動聯繫，他再一一接洽，希望整合力量一起振興經濟，同時希望將「賺到的錢回饋社會」，因此，規劃下個月推出愛心券供弱勢使用。

林祐祿說，2月至今，整體業績約減2成，尤其內用客人明顯減少，「我們較有經驗可應變，但疫情對創業不久的店家影響很大」，為處理振興優惠券事宜，只能利用晚間9時下班後去找商家討論，這陣子常忙到凌晨，首波42家業者加入，下週增到60家，陸續還有再談。

36歲的林祐祿餐飲科畢業，從路邊攤到店面，投入餐飲業近10年，忙碌之餘不忘公益，店內牆上掛著創世草屯分院感謝狀，說話靦腆的他表示，這次有機會聚集很多商家，希望做更多事回饋社會，預計下月發出的愛心券，將透過里長或鎮公所媒合「有困難」家庭。

林祐祿說，愛心券免費供弱勢消費，會增加業者成本支出，「商家響應意願沒有那麼大」，但出發點是大家互助，賺到錢，再回饋社會，也希望各界善心企業響應贊助資金，愛心券會印上贊助企業的名稱，「畢竟我們比遇到困難的人生活無虞」。