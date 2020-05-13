中捷票價20元起跳大勢底定 場站命名還有變數

台中市政府提案「台中市都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線運價訂定」預定今年底通車，前5公里票價20元起跳，每2公里增加5元，全程50元。另議員要求交通局將沿線車站命名以市府提案送議會審議，充分表達民意，屆時站名應有變數。

台中捷運綠線（烏日文心北屯線 ）預計今年底試營運，2021年全線通車營運，備受外界關注的票價案，今天在市議會交通地政委員會通過，大會二、三讀多會尊重委員意見，大勢底定。

市府交通局指出，起程票價 5 公里（含）內為 20 元，後續票價級距為每 2 公里增加 5 元。

交通局指出，台中捷運綠線北起北屯區松竹路，經北屯路、文心路、文心南路、建國北路至高鐵台中站，全長約16.71公里，設有18座車站，營運規劃為一般時段（06:00~23:00）服務班距不分平假日均為 5~8 分鐘；深夜時段（23:00~24:00）平均班距為 15~20 分鐘。

市府前年6月公布中捷綠線所有站名，依序是北屯機場、舊社、松竹、四維國小、崇德文心、中清文心、文華高中、櫻花文心、台中市政府、水安、文心森林公園、南屯、豐樂公園、大慶、九張犁、九德、烏日、台中高鐵站。

但有多位議員一再反映部分站名「不符合在地民意」例如議員朱暖英指文心與水安路的「水安站」當地不少居民希望比照北捷的行天宮站叫「水安宮站」張耀中則指出，「水安」可用幹道命名「文心大業」好辨識，但可「註記」標註水安宮，尊重在地民意與歷史。

國民黨議員黃健豪說，G17「台中高鐵站」也要檢討，既然G13「大慶」和台鐵一致，G17就應和「高鐵台中站」一致，希望交通局在明年底通車前重新檢討並參考地方心聲。另躶政顯與劉士州認為「南屯站」無法辩識地域，命名沒有原則可循。

議員陳政顯則建議交通局在這次定期會由市府提案，將場站名送議會討論。他認為，市府的命名沒有邏輯，但台中第一條捷運路線，命名更重要，要可長可久，讓在地人、外地人望文生義，清楚了解位址。

交通局表示，主管機關擬定站名，當時以「轉乘站、在地地標、實際路口」為命名原則。