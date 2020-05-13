快訊

航艦染疫戰力空隙？美軍「超前部署」升級武備

男網咖身亡疑確診「3小時速火化」 指揮中心坦言有誤解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中捷票價20元起跳大勢底定 場站命名還有變數

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運綠線站名，地方意見不少，市府將送議會說明討論。圖／台中市交通局提供
台中捷運綠線站名，地方意見不少，市府將送議會說明討論。圖／台中市交通局提供

台中市政府提案「台中市都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線運價訂定」預定今年底通車，前5公里票價20元起跳，每2公里增加5元，全程50元。另議員要求交通局將沿線車站命名以市府提案送議會審議，充分表達民意，屆時站名應有變數。

台中捷運綠線（烏日文心北屯線 ）預計今年底試營運，2021年全線通車營運，備受外界關注的票價案，今天在市議會交通地政委員會通過，大會二、三讀多會尊重委員意見，大勢底定。

市府交通局指出，起程票價 5 公里（含）內為 20 元，後續票價級距為每 2 公里增加 5 元。

交通局指出，台中捷運綠線北起北屯區松竹路，經北屯路、文心路、文心南路、建國北路至高鐵台中站，全長約16.71公里，設有18座車站，營運規劃為一般時段（06:00~23:00）服務班距不分平假日均為 5~8 分鐘；深夜時段（23:00~24:00）平均班距為 15~20 分鐘。

市府前年6月公布中捷綠線所有站名，依序是北屯機場、舊社、松竹、四維國小、崇德文心、中清文心、文華高中、櫻花文心、台中市政府、水安、文心森林公園、南屯、豐樂公園、大慶、九張犁、九德、烏日、台中高鐵站。

但有多位議員一再反映部分站名「不符合在地民意」例如議員朱暖英指文心與水安路的「水安站」當地不少居民希望比照北捷的行天宮站叫「水安宮站」張耀中則指出，「水安」可用幹道命名「文心大業」好辨識，但可「註記」標註水安宮，尊重在地民意與歷史。

國民黨議員黃健豪說，G17「台中高鐵站」也要檢討，既然G13「大慶」和台鐵一致，G17就應和「高鐵台中站」一致，希望交通局在明年底通車前重新檢討並參考地方心聲。另躶政顯與劉士州認為「南屯站」無法辩識地域，命名沒有原則可循。

議員陳政顯則建議交通局在這次定期會由市府提案，將場站名送議會討論。他認為，市府的命名沒有邏輯，但台中第一條捷運路線，命名更重要，要可長可久，讓在地人、外地人望文生義，清楚了解位址。

交通局表示，主管機關擬定站名，當時以「轉乘站、在地地標、實際路口」為命名原則。

高鐵 票價

延伸閱讀

台中六旬婦煮食疑忘關火跑去睡 嚇壞鄰居報案警消破門

券商報喜 4月全都賺

平鎮停車場崩塌 議員批國家卓越獎工程竟是豆腐渣

台中北屯大樓暗夜火警 屋內全毀幸無人傷

相關新聞

影／復刻版「中橫健行隊」 隊員走完讚：經典到不行！

救國團自強活動「中橫健行隊」曾風靡一時，為紀念中橫開通一甲子，交通部觀光局參山國家風景區管理處復刻中橫健行隊，共分3梯次...

彰化1萬元紓困受理364件 本周五預計第一波發放

行政院拍板發給1萬元紓困金開放申請已多天，但每天仍有許多民眾到公所詢問申請，目前從收件、審核到發錢都是地方鄉鎮公所包辦，...

鹿港近百年手工雕刻刀手藝 職人大師們唯一指定使用

鹿港傳統店家多，位在中山路巷弄的新工和鐵工廠再過5年將升格為「百年老店」，由第三代兩兄弟齊心協力撐起老舖，專攻雕刻刀，包...

口罩依然難買！南投偏鄉幅員大 巡迴醫療賣到衛生室

僅管各地疫情漸緩，南投縣部分偏遠山區民眾仍然很難買到口罩，即使是開放便利商店預購，部落居民說，「衛生局很遠，我們又沒有藥...

花卉裝置藝術像「告別式」 毛毛的 農會：不要想太多啦

農委會農糧署與彰化縣政府委由農會佈置花卉裝置藝術在彰化縣8個台鐵車站，不過最近有民眾經過員林火車站時，發現有放置白框要讓...

連續本土零確診 麗寶馬拉灣水樂園宣布6月13日開園

新冠肺炎連續本土零確診後，天氣轉熱，麗寶樂園渡假區內的水樂園「馬拉灣」將在6月13日正式開園，園方表示做足防疫準備，今年...

影／農糧署員林農會推特色粽 健康紅藜、地瓜都入粽

農糧署中區分署輔導彰化縣員林市農會結合大廚開發8種特色粽子開賣，今天農糧署署長胡忠一親自到農會一起行銷粽子，胡忠一說，此...

中捷票價20元起跳大勢底定 場站命名還有變數

台中市政府提案「台中市都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線運價訂定」預定今年底通車，前5公里票價20元起跳，每2公里增加5元...

芒果樹會走路！南投社大調查老樹 成果獵奇

南投縣社區大學國姓分校近期展開樹木資源調查，盤點鄉內珍稀或別具意義的地方老樹，除發現罕見的超高齡山木瓜樹，還有幫人躲空襲...

走過中橫無所不能！ 參山處復刻經典「中橫健行」

走過中橫無所不能！「中橫健行隊」曾是風靡全台灣的夢幻活動，為紀念中橫開通一甲子，交通部觀光局參山國家風景區管理處復刻當年...

美樂地大改造 台中人均綠地躍居全國第2

台中市政府力推「美樂地計畫」，去年至今改善43座老舊公園、打造14處附設公廁，提升台中市每人平均綠地為9.56平方公尺，名列全國第二。市長盧秀燕表示，經調查這是市民最有感、滿意的市政建設之一，希望更多公民企業參與。

彰化長青卡免費乘車 增加中鹿客運2條路線

彰化縣65歲以上老人及身障者都可以申請長青幸福卡，享有每月1000元免費搭乘彰化客運、員林客運到南投客運等3家客運，從8日起，再新增中鹿客運16路彰化往返台中市朝馬、9018路鹿港往返台中火車站的2條路線，縣長王惠美昨天在彰化火車站廣場主持啟用典禮，希望在疫情緩和下，多搭公車外出走動，讓身心健康。

熱門新聞

影／和美柑井里訊號有救了 里民大會今晚表決僅1人反對

台積電竹南先進製程封測場建廠在望 地方殷殷期許

苗栗縣鼓勵生產 結婚登記送金鏟子

閏月為父母添壽風俗被遺忘 朝天宮董座親自下廚敬獨老

侯市府再添一美 主播戴湘儀轉戰新北

吃飯配豬屎味？嘉義市居民怒：屎味為什麼不飄到市長家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。