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頭社活盆地與水共生 排水防洪外更開始試種本土藍莓

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
經濟部水規所以頭社盆地的土壤水文特性，選擇適合台灣氣候的藍莓品系，宣布第一階段將進行藍莓試種。圖／水規所提供
經濟部水規所以頭社盆地的土壤水文特性，選擇適合台灣氣候的藍莓品系，宣布第一階段將進行藍莓試種。圖／水規所提供

水利署水規所最近推動「與水共生」，以南投縣魚池鄉頭社活盆地作為示範場域，在處理排水防洪議題同時，也一併考量盆地保水及保水所需因應的農作物轉型，宣布第一階段將進行試種藍莓，將適合台灣生長的藍莓，引入頭社盆地。

頭社地區曾是一片淺湖，泥沙淤積、土壤含水量高，形成類似沼澤地的泥炭土，業者指出，過去逢雨季時，有時盆地內會淹水3公尺，但在水利規畫疏導下，排水已較以往迅速多了，因此鳥附近農民大多挑選耐水性強的農作物進行栽種。

2018年以來，水規所經多次與地方農民漫談及機關橫向聯繫研商，考量水利基盤、淹水特性、土壤性質等因素，選定頭社盆地為適當地點，以適合台灣氣候的藍莓品系，並依未來韌性水利基盤規畫，在行政院中報執行長蔡培慧、鄉長劉啟帆及水規所、農試所見證下，開始進行藍莓試種，希望讓藍紫色的夢幻泡泡，能形塑頭社盆地成就藍莓產業。

水規所指出，依據頭社盆地的地形、土壤、水文特性，規畫出具有承洪韌性、保存泥炭土，且創造頭社新產業的水利基盤，初期總共試種60棵，因為要試驗不同農田的生長情形，初期分三塊田，面積約 150平方公尺，每塊種20棵。

經濟部水規所以頭社盆地的土壤水文特性，選擇適合台灣氣候的藍莓品系，宣布第一階段將進行藍莓試種。圖／水規所提供
經濟部水規所以頭社盆地的土壤水文特性，選擇適合台灣氣候的藍莓品系，宣布第一階段將進行藍莓試種。圖／水規所提供
經濟部水規所以頭社盆地的土壤水文特性，選擇適合台灣氣候的藍莓品系，宣布第一階段將進行藍莓試種。圖／水規所提供
經濟部水規所以頭社盆地的土壤水文特性，選擇適合台灣氣候的藍莓品系，宣布第一階段將進行藍莓試種。圖／水規所提供

農民 淹水 行政院

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