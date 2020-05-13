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投85線都達明隧道延長工程 進度超前10月完工

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣仁愛鄉投85線災修及都達明隧道延長工程，目前進度6.84%，今年10月底可望完工。記者賴香珊／攝影
南投縣仁愛鄉投85線災修及都達明隧道延長工程，目前進度6.84%，今年10月底可望完工。記者賴香珊／攝影

去年梅雨襲台，南投縣仁愛鄉投85線都達明隧道口邊坡崩塌，左側路基流失，當地對外交通一度中斷；災後，縣府提報中央災後復健爭取逾3000萬元進行災修及隧道延長工程，目前進度6.84%，比預定進度超前，今年10月底可望完工。

仁愛鄉公所指出，投85線是合作和都達2村對外的主要道路，也是合作、靜觀、平和和廬山等4部落農產運輸命脈，未料去年6月遭豪雨襲擊，造成該線道6.9K處都達明隧道口上邊坡崩塌，土石泥流沖入隧道也使左側路基流失，也中斷交通。

南投縣長林明溱說，去年災情發生後即派員和重機具搶通，災後也前往會勘，確認明隧道因長度不足，致使土石流沖入隧道，因此向中央提報災後復健，爭取到總經費約3325萬元進行投85線災修復建及隧道延長工程，並於4月5日開工。

該工程涵蓋都達明隧道延長50米，並增設基樁13支、道路L型側溝50公尺、鋼鈑護欄及護欄基座70公尺、集水井2處、橫向排水溝8.7公尺、護坡擋土牆21公尺、水墊50公尺消能工及噴凝土導流工，另重鋪瀝青水泥路面438公尺。

立委馬文君表示，投85線受災影響到千餘村民進出，近期梅雨又將來臨，就盼能盡速完工，更盼完工後安全性提升；議員林芳伃、廖文賢也提到，投85線也種植許多蔬果，每逢大雨都讓村民擔心土石滑動，希望能盡快擁有安全回家的路。

縣府工務處則表示，該工程工期約需210天，自上月5日動工後，施工單位也加緊趕工，截至目前為止，預定進度5.49%，實際進度6.84%，超前1.35%，預計能在10月底完工，期間會持續與公所密切聯繫災修及雨季狀況，以確保交通安全。

南投縣仁愛鄉投85線災修及都達明隧道延長工程，目前進度6.84%，今年10月底可望完工。記者賴香珊／攝影
南投縣仁愛鄉投85線災修及都達明隧道延長工程，目前進度6.84%，今年10月底可望完工。記者賴香珊／攝影

災後 復健 梅雨

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