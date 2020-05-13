台中24間公廁大改造！環保局呼籲3不原則好乾淨
台中市積極修繕各地公園公廁，今年陸續完成5處公園中的24間公廁修繕，除提升廁所內明亮度、增加馬桶輔助扶手，也設計無障礙空間及親子廁所。市府環保局表示，乾淨廁所需要全民努力，請民眾發揮公德心，維持「不髒、不濕、不臭」3不原則，讓下一位使用者有乾淨的如廁空間。
環保局長吳志超表示，市府規劃將全市41座老舊公園改建為友善共融的無障礙空間及遊樂場所，目前東區東峰公園、西屯區三信公園均增設多功能廁所，結合無障礙及親子廁所，並增設輔助扶手，提供友善如廁環境。
民眾辜小姐表示，東峰公園原本設備老舊、廁所燈光昏暗，有時候還缺水，常造成不便，改建後的廁所內部明亮，還增設兒童馬桶及輔助扶手，讓小孩與長輩也能方便上廁所，真的很貼心。
環保局指出，市府積極向行政院環境保護署爭取經費，修建中市各地的公園公廁，獲得約2700萬元的補助經費。今年陸續修建完24間公廁，地點包括東區東峰、北區中正、西屯區三信、北屯區八二三、民俗等5處公園，呼籲民眾一起愛護。
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