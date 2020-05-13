中橫開通一甲子 參山處復刻中橫健行隊

紀念中橫公路開通一甲子，參山國家風景區管理處復刻救國團經典自強活動「中橫健行隊」，首發團9日出發，7月再舉辦2個梯次，邀民眾體驗「走過中橫，無所不能」傳說。

參山處長柯建興今天表示，藉著中橫通車一甲子特別的歷史時刻，與救國團合作重現「中橫健行隊」，邀請年輕人傳承上一代的心情故事，成為年輕世代的自我挑戰，再造一生必走的經典風潮，製造屬於這世代的長虹情歌。

中橫健行首發團9日，由柯建興與救國團秘書林登崧共同授旗出發。首發團一行20多人12日下午抵達終點太魯閣，隊員歡呼聲中忘記汗水與兩腿痠痛，開啟中橫健行新的里程碑。參山處也在終點站太魯閣頒發健行完走紀念獎牌。

參加首發團的旅遊作家段慧琳表示，之前騎單車時，車速很快，很多景點無法駐足欣賞，果然中橫景色真是美到不行，她覺得自己走的不只是幾天的旅途，而是60年的路，「完成人生中壯舉，實現夢想很值得開心」。

參山處7月將再舉辦2個限定經典梯次，分別是7月24至26日東勢到梨山3天2夜（谷關到德基區間搭乘865公車）、7月26至31日梨山至太魯閣6天5夜。