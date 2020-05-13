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芒果樹會走路！南投社大調查老樹 成果獵奇

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣社區大學國姓分校近期展開樹木資源調查，相關資料及圖文將集結成冊，留下專屬當地的大樹記錄。 圖／潘樵提供
南投縣社區大學國姓分校近期展開樹木資源調查，相關資料及圖文將集結成冊，留下專屬當地的大樹記錄。 圖／潘樵提供

南投縣社區大學國姓分校近期展開樹木資源調查，盤點鄉內珍稀或別具意義的地方老樹，除發現罕見的超高齡山木瓜樹，還有幫人躲空襲警報的「救命樹」、會走路的芒果樹等，學員後續會將圖文資料集結成冊，留下屬於當地的大樹記錄。

南投縣社區大學國姓分校指出，今年針對當地田野及觀光產業開辦「遊山玩水在國姓」課程，透過室內外教學及探勘模式帶學員認識家鄉，更融入「社區回饋」，規畫鄉內大樹調查計畫，協助地方記錄在地樹木生態資源。

而樹木資源調查方向，先由學員透過自身人脈及居民等提供線索彙集調查名單，之後再深入田野探勘，並瞭解其生態特性或故事文化，所以就有鄉民初步提供原生種山木瓜等資訊，調查後發現果然相當珍稀罕見，也有不少獵奇樹木。

南投社大指導老師潘樵說，鄉民提供長豐村大茅坪有數株原生種山木瓜，調查後發現其樹幹已呈現木質化，樹上卻結實纍纍，與地主訪談才知道這些山木瓜種了約50年，「超高齡」顛覆木瓜通常僅生長2至5年的短命印象。

此外，北港村打石文化園區有棵芒果樹，因樹幹裂開成長，形成有如雙腳般的模樣，就像樹會走路般，外型特異；福龜村阿嬤洗衣墩旁的老茄苳盤根錯節產生許多洞窟，在二次世界大戰期間成為居民躲避空襲的防空洞，被稱為「救命樹」。

南投縣社區大學國姓分校表示，該班師生分工合作進行樹木資源調查，有人拍照、紀錄生態資料或書寫故事，目前已登錄數十筆大樹資料，也尚在持續調查中，待6月學期結束，相關資料及圖文將集結成冊，為國姓留下專屬當地的大樹記錄。

南投縣社區大學國姓分校師生近期分工進行樹木資源調查，在長豐村大茅坪發現種植約50年的超高齡原生種山木瓜。圖／潘樵提供
南投縣社區大學國姓分校師生近期分工進行樹木資源調查，在長豐村大茅坪發現種植約50年的超高齡原生種山木瓜。圖／潘樵提供
南投縣社區大學國姓分校近期展開樹木資源調查，在北港村打石文化園區發現「會走路的芒果樹」。 圖／潘樵提供
南投縣社區大學國姓分校近期展開樹木資源調查，在北港村打石文化園區發現「會走路的芒果樹」。 圖／潘樵提供
南投縣國姓鄉福龜村阿嬤洗衣墩旁的老茄苳盤根錯節產生許多洞窟，在二戰期間成防空洞，被居民稱為「救命樹」。 圖／潘樵提供
南投縣國姓鄉福龜村阿嬤洗衣墩旁的老茄苳盤根錯節產生許多洞窟，在二戰期間成防空洞，被居民稱為「救命樹」。 圖／潘樵提供

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