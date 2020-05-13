中市教局與業者合作英語教學 外師線上免費教30天
台中市政府教育局與多家英語教學業者洽談合作，推動台中各級學校英語教育。tutorJr提供國小、國中及高中學生30天免費英語線上課程，外師講解。即日起至6月11日，就讀台中市的高國中小學生均可上網申請。
tutorJr另提供台中20所學校、每校5班免費公益課程，教師可在教學或社團讓學生與外師線上進行英語對話。
教育局與tutorJr合作線上公益課程捐贈計畫，並擴大辦理雲端英語學堂，原有清水高中、台中家商、新社高中，今年增加忠明高中、大甲高中及豐原高商，共6個上課地點。tutorJr免費30日英語線上課程可至網站(http://pse.is/QT6KG)申請。
雲端英語學堂計畫，學生使用學校電腦及網路設備，可線上與外師互動，練習英語會話及聽力。
教育局楊振昇表示，面對全球化時代，外語能力十分重要，教育局目前也和空中英語教教室、LiveABC及PVQC專業英文等業者洽談合作計畫，希望提供台中市學子多元學習資源，提升國際競爭力。
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