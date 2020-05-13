走過中橫無所不能！ 參山處復刻經典「中橫健行」

走過中橫無所不能！「中橫健行隊」曾是風靡全台灣的夢幻活動，為紀念中橫開通一甲子，交通部觀光局參山國家風景區管理處復刻當年救國團經典自強活動「中橫健行隊」，共分為3梯次，首發團已於5月9日高山音樂會後授旗出發，旅遊作家段慧琳報名首發團，稱讚「經典到不行！」

參山處7月將再舉辦2梯次「中橫健行隊」，分別是7月24日至26日東勢到梨山3天2夜、7月26日至31日梨山至太魯閣6天5夜，其中谷關到德基區段搭乘865公車，邀請民眾體驗「走過中橫，無所不能」的神奇傳說，來一趟「無痕山林運動」。

參山處長柯建興表示，打造中橫觀光新品牌是今年的重要任務，藉著中橫通車一甲子特別的歷史時刻，參山處與救國團合作重現「中橫健行隊」，邀請年輕人傳承上一代的心情故事，成為年輕世代的自我挑戰，再造一生必走的經典風潮。

柯建興說，參山處推出3梯次的中橫健行隊，包含東勢至谷關及梨山至太魯閣路段，其中橫越觀雲山莊、慈恩、洛韶、天祥等太魯閣峽谷路段，一般需耗時6天5夜，並行走68公里，才能完成這超越自我體能極限的任務。