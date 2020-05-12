影／和美柑井里訊號有救了 里民大會今晚表決僅1人反對

彰化縣和美鎮柑井里民因擔心基地台電磁波，三家電信公司順應民意斷訊，至少千餘用戶電話及網路都不通，今晚在當地宮廟埕將舉辦里民大會，業者到場說明，最後由里民表決，現場超過160多名里民簽到，僅1人擔心身體健康受影響表達反對，業者順應民意，將在今晚恢復訊號，目前已派人處理。

柑井里長陳明桓說，自己是主張設置基地台，但因里民不瞭解導致恐懼，去年開始基地台設置點新地主在民眾抗議下連絡3家電信業者想拆除基地台， 業者找他幫忙協調，他認為自己層級不夠，所以到公所找鎮長幫忙協助處理，原本希望等新基地台設備完成再關閉原基地台，可縮短影響時間，但地主因民眾抗議相當害怕，電信業者才在近日關閉訊號。

電信業者今天強調，里長是負責協調的角色，對於近日他所受到的紛擾感到抱歉，業者說，地主認為人身受到威脅，目前合約還未到期，希望與業者提早解約，考量到突然拆除會影響居民訊號，才先關閉訊號作為緩衝。

陳明桓說，目前已向地主拜託，暫時讓居民恢復正常使用訊號，也希望警方可以設置巡邏箱，提高地主的人身安全保障，目前在業者建議下，有4處地點可討論設置新基地台，第一順位為第一納骨塔旁示範公墓附近的福德正神周遭，因為中心點，大部分里民訊號都可收到，第二、第三順位為地方人士初步表達願意提供用地，若真不行他也願意將第一納骨塔前道路一塊自己的農地提供設置，並捐出一半租金給里民使用。