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買中古廂型車疑為靈車 中市府建議消費者申訴

中央社 / 台中12日電
一名桃園男大學生在台中市中古車行購買廂型車，想要改裝為露營車，但看到車子內裝懷疑原本是靈車。圖取自PTT
一名桃園男大學生在台中市中古車行購買廂型車，想要改裝為露營車，但看到車子內裝懷疑原本是靈車。圖取自PTT

一名桃園男大學生在台中市中古車行購買廂型車，想要改裝為露營車，但看到車子內裝懷疑原本是靈車，台中市政府消保官今天表示，消費者如果對此有疑慮，可以前來申訴。

台中市政府法制局主任消保官康馨壬指出，營業用車與一般私人用車，還是會有差異，中古車行在出售商品時，應該揭露事實。

康馨壬表示，中古車行對車輛狀況具有專業判斷，對營業用車與私人用車應該了解，從車輛外觀及內裝都可以發現其中的異同，也可以從車輛過去的車主身分初步判定，如果是營業用車大都會登記在公司名下。

對於這名桃園地區消費者懷疑自己買到的廂型車可能過去是作為靈車使用，康馨壬建議，這名消費者可以到台中市政府法制局向消保官申訴，消保官可以向監理單位了解車輛過去的使用狀況，釐清消費者心中疑慮，並且保障消費者權益。

康馨壬表示，目前台中市政府並未接獲消費者前來申訴，一旦接獲申訴案，將會由市府主管機關行文該中古車行在限期內與消費者妥適處理。

康馨壬指出，如果處理結果，消費者不滿意，可以再提出申訴，消保官就會找雙方過來協調；如果確認車行未確實揭露商品訊息，消費者可要求解除契約或降價，但雙方若還仍無法取得共識，消費者最後可訴諸司法尋求解決之道。

台中市 消保官 中古車

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