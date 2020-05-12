快訊

爭霸菲律賓海：關島戰略地位與美軍在西太平洋嚇阻能力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「霧峰文化觀光協會」成立 霧峰農會捐百萬基金助發展

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
「霧峰文化觀光協會」下午成立，副總召的霧峰區農會總幹事黃景建在會中代表農會宣布，將捐贈百萬元作為協會發展基金。圖／霧峰文化觀光協會提供
「霧峰文化觀光協會」下午成立，副總召的霧峰區農會總幹事黃景建在會中代表農會宣布，將捐贈百萬元作為協會發展基金。圖／霧峰文化觀光協會提供

由台中市霧峰區地方熱心人士組成的「霧峰文化觀光協會」下午成立，將致力於推動霧峰文化資源再造以及文化觀光旅遊發展，進而實現霧峰百年來作為「先驅之城」的願景。擔任協會副總召的霧峰區農會總幹事黃景建在會中代表農會宣布，將捐贈百萬元作為協會發展基金。

協會由半年前發起的「霧峰轉型發展策略聯盟 」主導成立，聯盟成員希望集合霧峰在地的各種資源統一規畫、運用，讓不僅是台灣而且是國際能看見霧峰，並進而發揚霧峰的文化和觀光產業。聯盟後來再進一步整合更多團體，成立今之霧峰文化觀光協會。

協會成員有文化團體如霧峰林家宮保第園區、霧峰文化創意協會、台灣花園城市協會、詩情公民文化協會；觀光業者有霧峰區農會、熊與貓咖啡書房、台灣現代音樂鈴博物館；教育單位如大屯社區大學；企業團體如絲田水舌永續實業、宇揚設計、三久公司，以及桐林與北柳社區發展協會等。

擔任總召的霧峰林家宮保第園區總經理林俊明說，未來協會主要任務包括旅遊產品的開發、擴大旅遊市場連結、爭取政府計畫案執行、組織培訓霧峰導覽解說人才以及霧峰文化觀光的整合行銷。

目前協會成員已涵蓋霧峰在地文化團體、觀光業者、教育單位、企業團體與社區發展會，並與霧峰區公所密切合作，未來將更進一步邀請更多在地團體與民眾加入，形成為一股地方創生運動的風潮。

黃景建說，霧峰有非常豐富的農物產，若能藉由文化觀光的推展，彰顯霧峰百年來文化的獨特性，霧峰將成為一個潛力無窮的鄉鎮品牌。

「霧峰文化觀光協會」下午成立，將致力於推動霧峰文化資源再造以及文化觀光旅遊發展。圖／霧峰文化觀光協會提供
「霧峰文化觀光協會」下午成立，將致力於推動霧峰文化資源再造以及文化觀光旅遊發展。圖／霧峰文化觀光協會提供
「霧峰文化觀光協會」下午成立，將致力於推動霧峰文化資源再造以及文化觀光旅遊發展。圖／霧峰文化觀光協會提供
「霧峰文化觀光協會」下午成立，將致力於推動霧峰文化資源再造以及文化觀光旅遊發展。圖／霧峰文化觀光協會提供

願景 咖啡

延伸閱讀

嘉義市副議長鹿草農會超貸起訴 農會：目前還款正常

霧峰丁台路居民無自來水 何欣純、陳柏惟允爭取

嘉義市副議長涉超貸、嗆警等案 檢方今天起訴

上午拆霧峰違章工廠 台中市府都發局：一定貫徹公權力

相關新聞

影／和美柑井里訊號有救了 里民大會今晚表決僅1人反對

彰化縣和美鎮柑井里民因擔心基地台電磁波，三家電信公司順應民意斷訊，至少千餘用戶電話及網路都不通，今晚在當地宮廟埕將舉辦里...

「霧峰文化觀光協會」成立 霧峰農會捐百萬基金助發展

由台中市霧峰區地方熱心人士組成的「霧峰文化觀光協會」下午成立，將致力於推動霧峰文化資源再造以及文化觀光旅遊發展，進而實現...

彰化除肉圓還有什麼美食？ 在地人推「這兩樣」別縣市吃不到

台灣素有「美食王國」的稱號，各縣市都有當地的特色小吃，這讓一名網友好奇詢問「彰化有值得品嚐的冷門美食嗎？」，問題一出立刻掀起熱議，也釣出在地人推薦「3樣」不能錯過的隱藏好料。

台中酒店解封？ 盧秀燕未鬆口：將滾動式檢討

澎湖酒店明日起開始營業 ，台中酒店何時解封？台中市長盧秀燕今日接受媒體訪問時，並未鬆口開放酒店營業，盧說，「歹勢，我不會...

埔里福興溫泉區申報竣工 但想去泡溫泉還要等5年

南投縣政府開發埔里鎮福興溫泉區取代廬山溫泉，近期已申報竣工，但有業者憂心出水量不足，建議多鑿1口井；建設處則表示，現階段...

和美柑井里斷訊一周 民眾到場實測「原始生活」

彰化縣和美鎮柑井里民因擔心基地台電磁波，三家電信公司順應民意斷訊，至少千餘用戶電話及網路都不通，今晚將在當地宮廟埕將舉辦...

台中防疫兼救經濟 黃國瑋：上下齊心

「台中政府防疫全力配合中央，振興經濟則以民生經濟為優先，」台中市新聞局長黃國瑋接受本報專訪時指出，面對此一全球性疫情，中央地方需一起努力，挺過這次難關。而在振興經濟方面，市府也陸續推出安心旅宿、商圈消費折價券等措施，以提振民生經濟為優先。

透過劇團慢啼寶貝獲療育 公益募款邀大家注愛心

弘毓基金會今天在台中市兒童福利服務中心，舉辦「打造特殊兒童多元療育的圓夢舞台」公益募款開跑記者會，公益大使也是作家上田太...

南投6億元土地閒置成髒亂點 十多年來只罰過1200元

南投縣拚觀光，但不少市區土地閒置長雜草、堆垃圾，影響觀瞻還成了防疫死角；南投市精華區前台汽客運用地，面積1875坪閒置1...

中市兩處社宅今抽籤 中籤率19%、5人最多1人中

台中市南屯精科樂活好宅及太平育賢好宅今天舉行電腦抽籤，採網路直播，台中市住宅發展處表示，南屯精科抽出184戶，太平育賢抽...

第二批安心即時上工 彰化縣196人14日報到

新冠肺炎疫情造成百業蕭條，彰化縣府結合勞動部推出「安心即時上工計畫」，釋出500個以上打工名額，目前第一梯次168人已在...

疫情緩 盧秀燕：本周會有不少公共空間放寛管制

台中市文化局長張大春今天在市政會議上，報告「台中市文化設施及展演活動防疫作為」。因應中央疫情指揮中心放寬餐飲活動人數上限...

熱門新聞

羅東渡小月30年老店驚傳歇業 業者證實只做到520

影／和美柑井里訊號有救了 里民大會今晚表決僅1人反對

和美柑井里斷訊一周 民眾到場實測「原始生活」

彰化除肉圓還有什麼美食？ 在地人推「這兩樣」別縣市吃不到

超狂手持測速槍！台南兩熱點66天告發1249件

疫情趨緩 嘉義縣逐步鬆綁開放社區活動仍不共餐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。