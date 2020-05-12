「霧峰文化觀光協會」成立 霧峰農會捐百萬基金助發展

由台中市霧峰區地方熱心人士組成的「霧峰文化觀光協會」下午成立，將致力於推動霧峰文化資源再造以及文化觀光旅遊發展，進而實現霧峰百年來作為「先驅之城」的願景。擔任協會副總召的霧峰區農會總幹事黃景建在會中代表農會宣布，將捐贈百萬元作為協會發展基金。

協會由半年前發起的「霧峰轉型發展策略聯盟 」主導成立，聯盟成員希望集合霧峰在地的各種資源統一規畫、運用，讓不僅是台灣而且是國際能看見霧峰，並進而發揚霧峰的文化和觀光產業。聯盟後來再進一步整合更多團體，成立今之霧峰文化觀光協會。

協會成員有文化團體如霧峰林家宮保第園區、霧峰文化創意協會、台灣花園城市協會、詩情公民文化協會；觀光業者有霧峰區農會、熊與貓咖啡書房、台灣現代音樂鈴博物館；教育單位如大屯社區大學；企業團體如絲田水舌永續實業、宇揚設計、三久公司，以及桐林與北柳社區發展協會等。

擔任總召的霧峰林家宮保第園區總經理林俊明說，未來協會主要任務包括旅遊產品的開發、擴大旅遊市場連結、爭取政府計畫案執行、組織培訓霧峰導覽解說人才以及霧峰文化觀光的整合行銷。

目前協會成員已涵蓋霧峰在地文化團體、觀光業者、教育單位、企業團體與社區發展會，並與霧峰區公所密切合作，未來將更進一步邀請更多在地團體與民眾加入，形成為一股地方創生運動的風潮。